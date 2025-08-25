Elon Musk porte plainte contre Apple et OpenAI, les accusant de pratiques anticoncurrentielles

Le réseau social X et la start-up xAI, entreprises d'Elon Musk, accusent Apple et OpenAI d'avoir formé une alliance illégale pour entraver la concurrence sur le marché de l'intelligence artificielle (IA) générative sur les smartphones. Dans la plainte déposée lundi devant une cour fédérale au Texas, le milliardaire allègue que le fabricant de l'iPhone et l'éditeur de ChatGPT se sont mis d'accord pour intégrer l'assistant IA sur les smartphones d'Apple, tout en bloquant des rivaux comme Grok, l'assistant IA de xAI. « C'est l'histoire de deux monopoles qui unissent leurs forces pour assurer leur domination continue dans un monde désormais propulsé par la technologie la plus puissante jamais créée par l’humanité : l’intelligence artificielle », indique la plainte en guise d'introduction.

X et xAI affirment qu’Apple détient 65% du marché des smartphones aux États-Unis, tandis qu’OpenAI contrôlerait au moins 80% du marché des assistants d'IA générative grâce à ChatGPT. Apple et OpenAI ont annoncé leur partenariat en juin 2024, intégrant le celèbre assistant IA à certaines fonctionnalités de l'iPhone, notamment son assistant vocal Siri. Selon la plainte, cet accord donnerait à ChatGPT un accès exclusif à « des milliards de requêtes d’utilisateurs » provenant de centaines de millions d'appareils. Elon Musk accuse également Apple de manipuler le classement de l'App Store pour favoriser ChatGPT, tout en retardant l'approbation des mises à jour de l'application Grok.

Ses entreprise réclame plusieurs milliards de dollars de dommages et intérêts ainsi qu’une injonction permanente pour mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles alléguées. Elles demandent en outre un procès devant un jury. « Cette nouvelle plainte correspond bien au comportement récurrent de M. Musk, caractérisé par le harcèlement », a réagi un porte-parole d'OpenAI. Apple n'a pas immédiatement répondu à une sollicitation de l'AFP.