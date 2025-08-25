Menu
Dernières Infos - Diplomatie

Trump dit qu'il rencontrera Kim Jong Un « à un moment ou un autre »


AFP / le 25 août 2025 à 19h51

Le président américain Donald Trump. AFP

Donald Trump a annoncé lundi qu'il rencontrerait le dictateur nord-coréen Kim Jong Un « à un moment ou un autre », sans plus de précisions.

« J'ai de très bonnes relations avec Kim Jong Un » a encore dit le président américain, peu avant de recevoir son homologue sud-coréen Lee Jae-myung à la Maison Blanche pour une réunion qui portera entre autres sur la stratégie à adopter concernant la Corée du Nord.

