Moyen-Orient - Éclairage

Face à la pression occidentale, Téhéran continue de montrer les dents

Il reste moins d’une semaine à Téhéran pour parvenir à un accord nucléaire avec les États-Unis, avant la date limite posée par les Européens. 

Par Tatiana KROTOFF, le 26 août 2025 à 00h00

Une personne passe devant une fresque sur l'ancienne ambassade américaine à Téhéran, le 8 avril 2025 Atta Kenare/AFP/Archives

« Insoluble ». C’est en ces termes que le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a qualifié, dimanche, la situation actuelle entre son pays et les États-Unis. Depuis la participation de Washington à l’opération israélienne « Le Lion se dresse » qui a pris pour cible les installations nucléaires iraniennes, en juin dernier, Téhéran se retranche derrière une rhétorique toujours plus belliciste et verrouillée sur le dossier nucléaire. Montrant les dents – à défaut de pouvoir se targuer d’un atout plus menaçant – le premier vice-ministre iranien Mohammad Reza Aref a même averti, lundi 18 août, que la République islamique était prête à une nouvelle guerre avec Israël. Négociations au point mort Le commentaire du guide suprême iranien intervient à la veille d’une rencontre entre les vice-ministres des Affaires étrangères de l’Iran et...
