Face à la pression occidentale, Téhéran continue de montrer les dents

« Insoluble ». C’est en ces termes que le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a qualifié, dimanche, la situation actuelle entre son pays et les États-Unis. Depuis la participation de Washington à l’opération israélienne « Le Lion se dresse » qui a pris pour cible les installations nucléaires iraniennes, en juin dernier, Téhéran se retranche derrière une rhétorique toujours plus belliciste et verrouillée sur le dossier nucléaire. Montrant les dents – à défaut de pouvoir se targuer d’un atout plus menaçant – le premier vice-ministre iranien Mohammad Reza Aref a même averti, lundi 18 août, que la République islamique était prête à une nouvelle guerre avec Israël. Négociations au point mort Le commentaire du guide suprême iranien intervient à la veille d’une rencontre entre les...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez informés sans dépenser un centime ! Je me connecte