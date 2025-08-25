Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos

Les agences Reuters et AP endeuillées par la mort de collaborateurs dans une frappe à Gaza


AFP / le 25 août 2025 à 15h01

Les agences de presse canado-britannique Reuters et américaine Associated Press ont exprimé lundi leur choc et tristesse pour la mort d'un collaborateur et d'une pigiste dans des frappes sur un hôpital du sud de Gaza, imputées à Israël.

"Nous sommes dévastés d'apprendre le décès de Hossam al-Masri et les blessures infligées à un autre de nos collaborateurs (...) lors de frappes israéliennes sur l'hôpital Nasser", a déclaré un porte-parole de Reuters. 

Associated Press s'est elle dite "choquée et attristée" du décès de Mariam Dagga, 33 ans, journaliste photo indépendante qui collaborait avec l'agence depuis le début de la guerre.

bur-cab/cm

© Agence France-Presse

Les agences de presse canado-britannique Reuters et américaine Associated Press ont exprimé lundi leur choc et tristesse pour la mort d'un collaborateur et d'une pigiste dans des frappes sur un hôpital du sud de Gaza, imputées à Israël.

"Nous sommes dévastés d'apprendre le décès de Hossam al-Masri et les blessures infligées à un autre de nos collaborateurs (...) lors de frappes israéliennes sur l'hôpital Nasser", a déclaré un porte-parole de Reuters. 

Associated Press s'est elle dite "choquée et attristée" du décès de Mariam Dagga, 33 ans, journaliste photo indépendante qui collaborait avec l'agence depuis le début de la guerre.

bur-cab/cm

© Agence France-Presse

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés