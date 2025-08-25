Les agences Reuters et AP endeuillées par la mort de collaborateurs dans une frappe à Gaza

Les agences de presse canado-britannique Reuters et américaine Associated Press ont exprimé lundi leur choc et tristesse pour la mort d'un collaborateur et d'une pigiste dans des frappes sur un hôpital du sud de Gaza, imputées à Israël.

"Nous sommes dévastés d'apprendre le décès de Hossam al-Masri et les blessures infligées à un autre de nos collaborateurs (...) lors de frappes israéliennes sur l'hôpital Nasser", a déclaré un porte-parole de Reuters.

Associated Press s'est elle dite "choquée et attristée" du décès de Mariam Dagga, 33 ans, journaliste photo indépendante qui collaborait avec l'agence depuis le début de la guerre.

