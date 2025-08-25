La Norvège veut maintenir à 7,2 milliards d'euros son aide pour l'Ukraine en 2026

Le gouvernement norvégien va proposer de consacrer 85 milliards de couronnes (7,2 milliards d'euros) à l'aide pour l'Ukraine l'an prochain, comme en 2025, ont annoncé lundi les services du Premier ministre norvégien, Jonas Gahr Støre, le jour où celui-ci visitait Kiev. Si la proposition est adoptée par le Parlement, cela portera à 275 milliards de couronnes (plus de 23 milliards d'euros) l'aide totale, civile et militaire, que la Norvège, l'un des principaux soutiens de l'Ukraine, prévoit de fournir à Kiev sur la période 2023-2030.

« Le gouvernement souhaite reconduire l'aide extraordinaire à l'Ukraine l'année prochaine, et contribuer au total à hauteur de 85 milliards de couronnes en soutien militaire et civil », a déclaré M. Støre, cité dans un communiqué. « Parallèlement aux discussions sur un cessez-le-feu et la paix, la guerre en Ukraine se poursuit de manière intense. Dans cette situation, il est important d'affirmer un soutien fort et continu à l'Ukraine, sur les plans politique, économique et militaire », a-t-il fait valoir.

Cette annonce survient alors que M. Støre doit rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans la journée à Kiev. L'aide proposée par le gouvernement travailliste, minoritaire au Parlement, doit être inscrite dans le projet de budget 2026 qui sera présenté en octobre. Entre-temps, des élections législatives -- qui s'annoncent très serrées entre les blocs de gauche et de droite -- auront lieu dans le pays scandinave le 8 septembre.

L'aide fournie à l'Ukraine face à l'invasion de la Russie, avec laquelle la Norvège partage aussi une frontière, fait cependant une quasi-unanimité dans le royaume. Selon l'institut de recherche allemand Kiel Institute, la Norvège a été le deuxième fournisseur européen d'aide militaire à l'Ukraine en mai et juin, derrière l'Allemagne. Dimanche, Oslo a annoncé qu'il consacrerait environ 7 milliards de couronnes au renforcement de la défense antiaérienne ukrainienne, notamment via l'achat, conjointement avec Berlin, de deux systèmes Patriot complets.