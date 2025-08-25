Un mort dans une frappe israélienne de drone à Tebnine, au Liban-Sud

Un homme a été tué lundi matin dans une frappe israélienne de drone sur Tebnine, dans le caza de Bint Jbeil, au Liban-Sud, selon notre correspondant local Mountasser Abdallah et le ministère de la Santé.

Le missile, lancé par un drone de l'armée israélienne, a visé la camionnette que conduisait la victime, identifiée comme étant Hussein Badah. Il était originaire de Beit Lif et son frère était un commandant du Hezbollah, qui s'appelait Mohammad Badah et avait été tué lors de la guerre, selon les informations de notre correspondant. Certaines sources rapportent qu'une frappe ayant précédé de peu le tir sur Tebnine et visé la route de Sarbine visait déjà Hussein Badah, sans que cela ne puisse être immédiatement confirmé. Des sources locales ont également fait état de dégâts dans les commerces proches du lieu de la frappe.

Plus tôt, des soldats israéliens se sont infiltrés en territoire libanais et ont inspecté un atelier de taille de carrelages de la périphérie de Markaba, dans le caza de Marjeyoun, près de Adaïssé, selon nos informations. Les militaires ont collé à plusieurs endroits de l'usine un avertissement accusant le propriétaire de travailler pour le Hezbollah, alors que l'armée israélienne poursuit ses frappes ciblées sur des combattants du parti-milice qu'elle accuse d'enfreindre le cessez-le-feu. Une des modalités de l'accord de trêve est que le Hezbollah doit avoir évacué toute la zone au sud du Litani. Par ailleurs, l'armée israélienne a tiré à la mitrailleuse sur les environs de Kfarchouba, dans le caza de Hasbaya, depuis la position de Roueissat el-Alam, sur les hauteurs contestées du village.

Malgré l'accord de trêve entré en vigueur le 27 novembre 2024, après 13 mois de guerre entre le Hezbollah et l'armée israélienne, l'Etat hébreu continue de bombarder quasiment quotidiennement le Liban-Sud. Son armée continue en outre d'occuper cinq positions militaires en territoire libanais, le long de la frontière. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a dans ce contexte affirmé plus tôt dans la journée être prêt à réduire « progressivement la présence » israélienne dans cette zone, si le gouvernement libanais met en application sa décision de désarmer le Hezbollah, qui avait été prise le 5 août.