Chareh s'exprimera à l'ONU en septembre, une première depuis 1967 pour un président syrien

Le président par intérim syrien Ahmad el-Chareh doit participer à la 80e session de l’Assemblée générale des Nations unies qui se tiendra en septembre à New York, durant laquelle il prononcera un discours, a indiqué lundi à l’AFP un responsable du ministère des Affaires étrangères.

« Le président syrien Ahmad el-Chareh participera à l’Assemblée générale des Nations unies à New York, où il prononcera un discours », a déclaré ce responsable sous couvert d’anonymat. « Il sera le premier président syrien à s’exprimer aux Nations unies depuis le discours de l’ex-président Noureddine al-Atassi en 1967, et le premier président syrien à participer à la semaine de haut niveau de l’Assemblée générale, prévue du 22 au 30 septembre », a ajouté le responsable.

Cette confirmation d'un discours de M. Chareh à New York a été annoncée, alors que de plus en plus d'informations provenant de médias régionaux font état de la possibilité de la signature d'un « accord sécuritaire » entre Damas et Tel-Aviv, en marge de l'Assemblée générale.

Ahmad el-Chareh a pris le pouvoir après que ses forces, dirigées par des islamistes, ont renversé en décembre l’ancien dirigeant Bachar el-Assad, après près de quatorze ans de guerre civile. Depuis son arrivée au pouvoir, les nouvelles autorités syriennes ont reçu un soutien régional et international. Le ministre syrien des Affaires étrangères Assaad el-Chaibani avait prononcé un discours à l'ONU en avril, et avait hissé le nouveau drapeau du pays au siège de l’organisation à New York.

En raison de son passé d’ancien jihadiste recherché, M. Chareh reste soumis à des sanctions de l’ONU et à une interdiction de voyager, et doit demander une dérogation pour tout déplacement à l’étranger. M. Chareh a rencontré le président américain Donald Trump en mai, une semaine après avoir rencontré le président français Emmanuel Macron à Paris lors de son premier voyage en Occident.