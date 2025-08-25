Ukraine : l'armée russe revendique la capture d'une nouvelle localité dans la région de Dnipropetrovsk

L'armée russe a revendiqué lundi la prise d'une nouvelle localité dans la région de Dnipropetrovsk, territoire du centre-est de l'Ukraine où elle a pénétré pour la première fois en juillet.

Selon le rapport quotidien du ministère russe de la Défense, ses troupes ont capturé le village de Zaporizké, situé à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Velyka Novossylka sous contrôle russe depuis janvier.



