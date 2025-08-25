Menu
Dernières Infos - Guerre

Ukraine : l'armée russe revendique la capture d'une nouvelle localité dans la région de Dnipropetrovsk


AFP / le 25 août 2025 à 12h50

Un drone FPV piloté par un militaire ukrainien du bataillon Black Arrow vole lors d'un vol d'essai avant une mission de combat, dans la région de Dnipropetrovsk, le 10 juillet 2025. Photo d'illustration AFP / ROMAN PILIPEY

L'armée russe a revendiqué lundi la prise d'une nouvelle localité dans la région de Dnipropetrovsk, territoire du centre-est de l'Ukraine où elle a pénétré pour la première fois en juillet.

Selon le rapport quotidien du ministère russe de la Défense, ses troupes ont capturé le village de Zaporizké, situé à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Velyka Novossylka sous contrôle russe depuis janvier.


