Le plan de désarmement du Hezbollah « ne sera jamais mis en œuvre », estime un responsable militaire iranien

Le général de brigade Iraj Masjedi, coordinateur adjoint de la Force al-Qods des gardiens de la révolution iraniens, a estimé lundi que le « plan américano-sioniste » pour le désarmement du Hezbollah, approuvé le 5 août 2025, « ne sera jamais mis en œuvre ».

« Ni le peuple libanais ni la force de résistance du Hezbollah n'accepteront ce plan, et il ne se réalisera jamais », a déclaré le général Masjedi à la télévision iranienne. « La résistance est l'arme du peuple libanais pour défendre son territoire contre les agressions du régime sioniste », a-t-il souligné, affirmant que si la discussion « n'est pas nouvelle, elle ne sera mise en œuvre d'aucune façon. »

Depuis que le gouvernement a mandaté le 5 août l'armée libanaise pour préparer avant la fin de l'année un plan en vue de désarmer tous les groupes armés, Hezbollah en tête, les partisans du tandem chiite critiquent à tout va le cabinet de Nawaf Salam et agitent les menaces de troubles sur la scène locale. Le 15 août, le chef du parti chiite Naïm Kassem avait multiplié les avertissements, déclarant que sa formation était prête à une « confrontation » si un désarmement devait lui être imposé. Depuis cette décision gouvernementale, les responsables iraniens ont de leur côté multiplié les déclarations critiquant le cabinet et sa volonté de désarmer le Hezbollah, que Téhéran soutient. Plusieurs de ces sorties ont été critiquées par le ministère libanais des Affaires étrangères qui avait dénoncé des « ingérences dans les affaires intérieurs libanaises, sans toutefois convoquer l'ambassadeur iranien à Beyrouth, Mojtaba Amani. Au cours d'une visite de l'émissaire iranien Ali Larijani au Liban, le 13 août, le président libanais Joseph Aoun et le Premier ministre Nawaf Salam avaient insisté sur le fait qu'il n'y aurait pas de retour en arrière sur le désarmement du Hezbollah, tandis que M. Larijani avait appelé à un « dialogue » entre les différentes parties.