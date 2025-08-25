Le vice-chancelier allemand veut des « garanties de sécurité fiables » pour l'Ukraine

Le vice-chancelier allemand Lars Klingbeil a demandé lundi des « garanties de sécurité fiables » pour l'Ukraine, à son arrivée à Kiev pour discuter d'une contribution de Berlin à un éventuel processus de paix dans la guerre qui l'oppose à la Russie. « En étroite collaboration avec le chancelier fédéral, je cherche à déterminer comment l'Allemagne peut soutenir au mieux l'Ukraine dans un éventuel processus de paix », a déclaré le ministre allemand des Finances à son arrivée dans la capitale ukrainienne, selon un communiqué.

Le social-démocrate a appelé à un cessez-le-feu et à « des garanties de sécurité fiables qui assurent une paix durable pour l'Ukraine ». « L'Allemagne assumera ses responsabilités », a-t-il promis, alors que l'obtention d'un accord entre Européens et Américains sur les garanties de sécurité à apporter à Kiev s'annonce complexe.

D'autant que les espoirs de paix se sont amenuisés lorsque la Russie a exclu vendredi l'organisation immédiate d'un sommet avec Kiev, après les efforts déployés dans ce sens par le président américain Donald Trump. Il est « absolument clair » que l'Europe doit s'impliquer dans ces garanties, a déclaré le chancelier allemand Friedrich Merz lundi à Washington.

Dimanche, jour de l'indépendance de l'Ukraine, son président Volodymyr Zelensky a de nouveau demandé le stationnement de troupes étrangères en Ukraine après la fin de la guerre. Jusqu'ici, Friedrich Merz est resté vague sur la possibilité d'une intervention de la Bundeswehr en Ukraine.