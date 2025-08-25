Agenda Ciné

NOUVEAUTÉS
PETS ON A TRAIN Film d’animation de Benoît Daffis et Jean-Christian Tassy. Grand Cinemas ABC Verdun/Dbayé/Achrafieh/Saïda, VOX Beirut City Centre, Cinemacity Beirut Souks.
WITCHBOARD Film d’horreur de Chuck Russell, avec Madison Iseman, Aaron Dominguez, Mel Jarnson. Grand Cinemas ABC Verdun/Dbayé/Achrafieh/Saïda, VOX Beirut City Centre, Cinemacity Beirut Souks, Cinemall.
AFTERBURN Horreur/comédie de J.J. Perry, avec Samuel L. Jackson, Dave Bautista, Olga Kurylenko. Grand Cinemas ABC Verdun/Dbayé/Achrafieh/Saïda, VOX Beirut City Centre, Cinemacity Beirut Souks, Cinemall.
ROCKY EL-GHALABA Comédie d’Ahmad al-Joundi, avec Donia Samir Ghanem, Mohamed Mamdouh Bayoumi, Fouad Mohamed Tharwat. The Spot Saida, VOX Beirut City Centre, Cinemacity Beirut Souks, Cinemall.
EN SALLE
NOBODY 2 Comédie de Timo Tjahjanto, avec Bob Odenkirk, Connie Nielsen, Christopher Lloyd. Grand Cinemas ABC Verdun/Dbayé/Achrafieh/Saïda, VOX Beirut City Centre, Cinemacity Beirut Souks, Empire Première Sodeco/The Spot Choueifate, Cinemall.
GRAND PRIX OF EUROPE Film d’animation de Waldemar Fast, avec Gemma Arterton, Thomas Brodie-Sangster, Hayley Atwell. Grand Cinemas ABC Verdun/Dbayé/Achrafieh/Saïda, VOX Beirut City Centre, Cinemacity Beirut Souks, Empire The Spot Choueifate, Cinemall.
EL-SHATER Comédie d’Ahmed el-Gendy, avec Amir Karara, Mustafa Gharib, Hana el-Zahed. The Spot Saïda, VOX Beirut City Centre, Cinemacity Beirut Souks, Empire The Spot Choueifate.
MATERIALISTS Comédie romantique de Celine Song, avec Dakota Johnson, Chris Evans, Pedro Pascal. Grand Cinemas ABC Verdun/Dbayé/Achrafieh, VOX Beirut City Centre, Cinemacity Beirut Souks, Empire Première Sodeco/The Spot Choueifate, Cinemall.
SCHOOL OF MAGICAL ANIMALS 2 Film d’aventure de Sven Unterwaldt Jr. Grand Cinemas ABC Dbayé/Saïda, Cinemall.
FREAKIER FRIDAY Comédie de Nisha Ganatra, avec Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan, Julia Butters. Grand Cinemas ABC Verdun/Achrafieh, VOX Beirut City Centre, Cinemacity Beirut Souks, Empire Première Sodeco, Cinemall.
WEAPONS Film d’horreur de Zach Cregger, avec Julia Garner, Josh Brolin, Alden Ehrenreich. Grand Cinemas ABC Verdun/Dbayé/Achrafieh/Saïda, VOX Beirut City Centre, Cinemacity Beirut Souks, Empire Première Sodeco/The Spot Choueifate, Cinemall.
THE NAKED GUN Film d’action comique d’Akiva Schaffer, avec Liam Neeson, Pamela Anderson, Paul Walter Hauser. Grand Cinemas ABC Verdun/Dbayé/Achrafieh, VOX Beirut City Centre, Cinemacity Beirut Souks, Cinemall.
THE BAD GUYS 2 Film d’animation de Pierre Perifel JP Sans, avec Sam Rockwell, Marc Maron, Craig Robinson. Grand Cinemas ABC Verdun, VOX Beirut City Centre, Cinemacity Beirut Souks, Cinemall.
THE FANTASTIC FOUR : FIRST STEPS Film de science-fiction de Matt Shakman, avec Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn. Grand Cinemas ABC Verdun/Dbayé/Saïda, VOX Beirut City Centre, Cinemacity Beirut Souks.
SUPERMAN de James Gunn, avec David Corenswet, Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult. Grand Cinemas ABC Verdun/Dbayé/Achrafieh, VOX Beirut City Centre, Cinemacity Beirut Souks.
BIRD d’Andrea Arnold, avec Nykiya Adams, Barry Keoghan et Franz Rogowski. Metropolis art cinéma-Mar Mikhaël.
DIARIES FROM LEBANON de Myriam el-Hajj. Metropolis art cinéma-Mar Mikhaël.
F1 de Joseph Kosinski, avec Brad Pitt, Kerry Condon, Javier Bardem. Grand Cinemas ABC Achrafieh, Cinemacity Beirut Souks, Empire Première Sodeco, Cinemall.
MISSION IMPOSSIBLE – THE FINAL RECKONING Film d’action de Christopher McQuarrie, avec Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames. VOX Beirut City Centre.
LILO & STITCH Film d’aventures de Dean Fleischer Camp, avec Maia Kealoha, Chris Sanders, Hannah Waddingham. VOX Beirut City Centre, Cinemall.
Ce programme est communiqué sous réserve de modification.