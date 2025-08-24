Israël a attaqué des cibles militaires houthies au Yémen (armée)

L'armée israélienne a mené dimanche des frappes contre des cibles militaires des rebelles houthis au Yémen, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

"Il y a peu, l'armée israélienne a frappé des infrastructures militaires du régime terroriste houthi dans la région de Sanaa, notamment un site militaire situé dans le palais présidentiel, les centrales électriques d'Asar et de Hizaz, ainsi qu'un site de stockage de carburant, tous utilisés pour les activités militaires du régime terroriste houthi", a précisé l'armée.

