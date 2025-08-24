Arrestation de 26 suspects impliqués dans des réseaux de prostitution à Dora et Maameltein

La Direction générale de la Sûreté générale (SG) a annoncé dimanche avoir arrêté 26 suspects de différentes nationalités, entre vendredi et samedi, dans le cadre d’un coup de filet contre des réseaux de prostitution actifs à Dora (nord de Beyrouth) et à Maameltein, localité côtière du Kesrouan connue pour ce type d’activités.

Dans un communiqué la SG a indiqué avoir mené « une campagne sécuritaire dans les régions de Dora et de Maameltein, visant des réseaux de prostitution, ainsi que les personnes impliquées dans leur facilitation. L’opération a abouti à l’arrestation de 26 individus de différentes nationalités, hommes et femmes, sur ordre de la justice compétente ».

La SG a dit poursuivre « l’application stricte de la loi afin de protéger la société, préserver sa stabilité et prévenir toute pratique portant atteinte aux valeurs et à la sécurité sociale ».

Dans un Liban en crise, la prostitution a repris de l’ampleur après avoir été fortement impactée par la pandémie de Covid-19 et par l’effondrement de la livre libanaise. La prostitution clandestine est pourtant interdite par la loi libanaise. Selon l’article 523 du code pénal, « toute personne qui pratique ou facilite la prostitution secrète est condamnée » à une peine d'emprisonnement de un à trois ans et à une amende de deux à quatre fois le salaire minimum.