Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Sécurité

Arrestation de 26 suspects impliqués dans des réseaux de prostitution à Dora et Maameltein



le 24 août 2025 à 14h08

Arrestation de 26 suspects impliqués dans des réseaux de prostitution à Dora et Maameltein

Vue sur le rond-point de Dora, à l'entrée nord de Beyrouth. Photo João Sousa

La Direction générale de la Sûreté générale (SG) a annoncé dimanche avoir arrêté 26 suspects de différentes nationalités, entre vendredi et samedi, dans le cadre d’un coup de filet contre des réseaux de prostitution actifs à Dora (nord de Beyrouth) et à Maameltein, localité côtière du Kesrouan connue pour ce type d’activités.

Dans un communiqué la SG a indiqué avoir mené « une campagne sécuritaire dans les régions de Dora et de Maameltein, visant des réseaux de prostitution, ainsi que les personnes impliquées dans leur facilitation. L’opération a abouti à l’arrestation de 26 individus de différentes nationalités, hommes et femmes, sur ordre de la justice compétente ».

La SG a dit poursuivre « l’application stricte de la loi afin de protéger la société, préserver sa stabilité et prévenir toute pratique portant atteinte aux valeurs et à la sécurité sociale ».

Dans un Liban en crise, la prostitution a repris de l’ampleur après avoir été fortement impactée par la pandémie de Covid-19 et par l’effondrement de la livre libanaise. La prostitution clandestine est pourtant interdite par la loi libanaise. Selon l’article 523 du code pénal, « toute personne qui pratique ou facilite la prostitution secrète est condamnée » à une peine d'emprisonnement de un à trois ans et à une amende de deux à quatre fois le salaire minimum.

La Direction générale de la Sûreté générale (SG) a annoncé dimanche avoir arrêté 26 suspects de différentes nationalités, entre vendredi et samedi, dans le cadre d’un coup de filet contre des réseaux de prostitution actifs à Dora (nord de Beyrouth) et à Maameltein, localité côtière du Kesrouan connue pour ce type d’activités.Dans un communiqué la SG a indiqué avoir mené « une campagne sécuritaire dans les régions de Dora et de Maameltein, visant des réseaux de prostitution, ainsi que les personnes impliquées dans leur facilitation. L’opération a abouti à l’arrestation de 26 individus de différentes nationalités, hommes et femmes, sur ordre de la justice compétente ».La SG a dit poursuivre « l’application stricte de la loi afin de protéger la société, préserver sa stabilité et prévenir...
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés