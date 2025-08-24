Mme Erdogan en appelle à Mme Trump en faveur des enfants de Gaza ; l'attaque de Gaza-ville pourrait durer un an, selon l'armée israélienne | Direct

Un manifestant tient une pancarte en hommage au journaliste d’Al Jazeera Anas al-Sharif, tué récemment par un raid israélien à Gaza, lors d’une manifestation à Melbourne le 24 août 2025. Photo William WEST/AFP

En Israël et dans le monde, la guerre qu’Israël mène à Gaza en réaction à l’offensive du Hamas du 7 octobre continue de mobiliser.

Samedi, des centaines de personnes ont manifesté à Tel-Aviv dans l’après-midi, appelant à la fin de la guerre et à prévenir la faim croissante dans la bande de Gaza, selon les médias israéliens.

Dans la nuit de samedi, des milliers d’Australiens ont participé à des rassemblements pro-palestiniens, ont indiqué les organisateurs, dans un contexte de relations tendues entre Israël et l’Australie, suite à la décision du gouvernement de centre-gauche de reconnaître un État palestinien, selon Reuters.

Plus de 40 manifestations ont eu lieu à travers l’Australie dimanche, a précisé le Palestine Action Group, avec une forte participation dans les capitales des États, Sydney, Brisbane et Melbourne.

Le groupe a indiqué qu’environ 350 000 personnes ont assisté aux rassemblements à l’échelle nationale, dont environ 50 000 à Brisbane, bien que la police ait estimé ce chiffre à près de 10 000. La police n’avait pas d’estimations pour les rassemblements à Sydney et Melbourne.

À Sydney, l’organisateur Josh Lees a déclaré que les Australiens étaient sortis en force pour « exiger la fin de ce génocide à Gaza et pour demander à notre gouvernement de sanctionner Israël », tandis que les participants, nombreux avec des drapeaux palestiniens, scandaient « Palestine libre, Palestine libre ».

Ces manifestations interviennent après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a intensifié cette semaine ses attaques personnelles contre son homologue australien Anthony Albanese, à propos de la décision de son gouvernement de reconnaître un État palestinien ce mois-ci.