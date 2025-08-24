Mme Erdogan en appelle à Mme Trump en faveur des enfants de Gaza ; l'attaque de Gaza-ville pourrait durer un an, selon l'armée israélienne | Direct

Syrie : Pour les Kurdes, la désignation du futur Parlement n’est pas démocratique
Les Kurdes de Syrie ont critiqué le processus de désignation des députés du futur Parlement transitoire, le qualifiant de non démocratique, indique l’AFP.
« Ces élections ne sont ni démocratiques ni représentatives de la volonté des Syriens », a indiqué l'administration kurde dans un communiqué, au lendemain de l'annonce du report du processus dans les zones qu'elle contrôle dans le nord et le nord-est du pays.
Après la chute de Bachar el-Assad en décembre après près de 14 ans de guerre civile, le nouveau président par intérim Ahmad el-Chareh, ancien chef rebelle islamiste, a dissous le Parlement et promulgué une déclaration constitutionnelle provisoire fixant une période de transition de cinq ans. En juin, un décret présidentiel a institué une commission électorale chargée de superviser la formation de comités locaux appelés à désigner 140 personnes, du 15 au 20 septembre, pour siéger au Parlement (de 210 membres). Les 70 autres députés doivent être désignés directement par le président.
Des avions de combat israéliens survolent la Békaa, rapporte notre correspondante dans la région, Sarah Abdallah
En Israël et dans le monde, la guerre qu’Israël mène à Gaza en réaction à l’offensive du Hamas du 7 octobre continue de mobiliser.
Samedi, des centaines de personnes ont manifesté à Tel-Aviv dans l’après-midi, appelant à la fin de la guerre et à prévenir la faim croissante dans la bande de Gaza, selon les médias israéliens.
Dans la nuit de samedi, des milliers d’Australiens ont participé à des rassemblements pro-palestiniens, ont indiqué les organisateurs, dans un contexte de relations tendues entre Israël et l’Australie, suite à la décision du gouvernement de centre-gauche de reconnaître un État palestinien, selon Reuters.
Plus de 40 manifestations ont eu lieu à travers l’Australie dimanche, a précisé le Palestine Action Group, avec une forte participation dans les capitales des États, Sydney, Brisbane et Melbourne.
Le groupe a indiqué qu’environ 350 000 personnes ont assisté aux rassemblements à l’échelle nationale, dont environ 50 000 à Brisbane, bien que la police ait estimé ce chiffre à près de 10 000. La police n’avait pas d’estimations pour les rassemblements à Sydney et Melbourne.
À Sydney, l’organisateur Josh Lees a déclaré que les Australiens étaient sortis en force pour « exiger la fin de ce génocide à Gaza et pour demander à notre gouvernement de sanctionner Israël », tandis que les participants, nombreux avec des drapeaux palestiniens, scandaient « Palestine libre, Palestine libre ».
Ces manifestations interviennent après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a intensifié cette semaine ses attaques personnelles contre son homologue australien Anthony Albanese, à propos de la décision de son gouvernement de reconnaître un État palestinien ce mois-ci.
Un drone israélien a largué une grenade ce matin en direction d’une personne effectuant des travaux dans la localité de Dhaïra (caza de Tyr), sans faire de victimes, rapporte notre correspondant au Liban-Sud, Montasser Abdallah.
Aucun autre incident n’a été signalé pendant la nuit, ni par lui, ni par notre correspondante dans la Békaa, Sarah Abdallah.
L’administration Trump aurait demandé à Israël de réduire les actions militaires « non urgentes » au Liban afin de soutenir la décision du gouvernement libanais de lancer le processus de désarmement du Hezbollah, selon des sources contactées par le site Axios.
➡️ Revenez sur ce temps fort de l’actualité de cette semaine.
L'autre information importante de ce matin a été rapportéepar le Haaretz.
Selonle quotidien israélien, l’armée israélienne a averti que la mise en œuvre des ordres du gouvernement visant à raser entièrement Gaza-Ville, à la fois en surface et en sous-sol, à l’instar des opérations menées à Beit Hanoune et à Rafah, pourrait prendre de nombreux mois, voire plus d’un an.
Cela fait suite à la menace du ministre de la Défense, Israel Katz, qui a déclaré vendredi que si le Hamas n’acceptait pas les conditions fixées par Israël pour mettre fin à la guerre, Gaza-Ville, capitale du Hamas, deviendrait comme Rafah et Beit Hanoun.
Dans un tel scénario, selon l’armée, elle serait confrontée à une crise encore plus grave avec les unités de réserve, qui peinent déjà à faire face à la baisse du taux de participation et au faible moral, poursuite le Haaretz.
Le chef d’état-major de l’armée israélienne, Eyal Zamir, a aussi déclaré aux dirigeants du gouvernement que Tsahal ne lancera pas d’assaut majeur contre Gaza-Ville avant qu’une « zone humanitaire » ne soit établie pour accueillir les habitants de la ville. Il a aussi précisé que les opérations militaires ne commenceront qu’une fois les préparations opérationnelles et juridiques nécessaires achevées. Et ce, malgré la demande du Premier ministre Benjamin Netanyahu d’accélérer l’opération.
Les principales informations de ce dimanche concernent la guerre de Gaza.
Dans une démarche assez inhabituelle, la Première dame de Turquie, Emine Erdogan, a appelé samedi Melania Trump à écrire au Premier ministre israélien en faveur des enfants palestiniens de Gaza, comme elle l’avait fait pour les petits Ukrainiens, a rapporté l'AFP samedi soir.
En accueillant la semaine dernière Vladimir Poutine en Alaska, le chef de la Maison-Blanche, Donald Trump, lui avait remis un « message de paix » pour l’Ukraine, qu’aurait rédigé son épouse et Première dame américaine.
Dans une lettre adressée à cette dernière et rendue publique par la présidence turque, Mme Erdogan l’invite à faire preuve de la même « sensibilité » à l’égard de la population de Gaza, assiégée depuis près de deux ans par l’armée israélienne en représailles aux attaques du 7 octobre 2023, menées par le Hamas palestinien.
« J’ai confiance que la sensibilité dont vous avez fait preuve à l’égard des 648 enfants ukrainiens qui ont perdu la vie dans la guerre pourra s’étendre à Gaza, où 62 000 civils, dont 18 000 enfants, ont perdu la vie en moins de deux ans », écrit Mme Erdogan, citant un bilan des autorités de santé du Hamas jugé crédible par l’ONU.
Elle lui suggère d’« envoyer une lettre en faveur de la fin de la crise humanitaire à Gaza au Premier ministre israélien (Benjamin) Netanyahu ».
« Votre appel en faveur de Gaza revêtirait une responsabilité historique en faveur de la population palestinienne. »
« En tant que mère, que femme et comme être humain, je partage sincèrement les sentiments que vous avez exprimés dans votre lettre et j’espère que vous saurez donner le même espoir aux enfants de Gaza qui aspirent, eux aussi, à la paix et à la tranquillité. »
Les Nations unies ont officiellement déclaré une famine à Gaza vendredi – malgré les dénégations agressives du gouvernement israélien et de ses partisans en Israël et dans le monde.
Bonjour et bienvenue dans notre couverture en direct des événements au Moyen-Orient : à Gaza, où l’armée israélienne continue son offensive sanglante et se prépare à occuper la ville principale ; au Liban, où l'État hébreu poursuit ses bombardements et frappes ciblées, ainsi qu'en Iran et en Syrie.
