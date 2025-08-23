Le ministère de la Santé lance une campagne médicale gratuite de trois jours à Arabsalim

Le ministre de la Santé Rakan Nasreddine a lancé samedi une campagne de santé gratuite de trois jours à Arabsalim (Nabatiyé) au Liban-Sud, organisée par la Fondation Rida Saadé en partenariat avec le ministère des Affaires sociales et la municipalité du village. L’initiative vise à fournir des services médicaux essentiels aux communautés défavorisées. Elle inclut des consultations gratuites, des médicaments et des séances de sensibilisation.

Dans son discours inaugural, le ministre Nasreddine a qualifié Arabsalim de symbole de la résilience du Liban-Sud. « Ce village et sa population incarnent la fierté et la fermeté du Sud », a-t-il déclaré, ajoutant : « Nous ne doutons de personne et n’accusons personne, mais nous n’acceptons pas la marginalisation ».

Il a annoncé l'installation d’un nouveau dispensaire dans le village. « Nous nous engageons à établir un centre de soins de santé primaires pour servir Arabsalim et ses environs », a-t-il souligné, notant la nécessité d’instaurer des initiatives durables. « Les initiatives sont importantes, mais la durabilité et la continuité le sont encore plus », a-t-il poursuivi. Le ministre a conclu: « Nous sommes tous des patriotes. Nous refusons la marginalisation et tendons la main à chacun dans un esprit de partenariat ».