Arrestation d'un employé des douanes du Kesrouan pour vol présumé d’électricité

La Direction générale de la Sécurité de l'État a affirmé avoir arrêté un employé des douanes dans la région du Kesrouan pour avoir prétendument volé de l’électricité du réseau national pendant cinq ans et l'avoir revendu illégalement à des abonnés locaux, selon un communiqué relayé par l’Agence nationale d’information (ANI, officielle).

L’arrestation a eu lieu mercredi dernier dans la localité de Ghabalé (Kesrouan). « Dans le cadre de ses efforts pour lutter contre la corruption et les violations du réseau public d’électricité, la Direction régionale de la Sécurité de l'État a arrêté un employé des douanes pour avoir présumément volé de l’électricité du réseau d’Électricité du Liban (EDL) pendant environ cinq ans et l'avoir revendu aux abonnés sous prétexte qu’il provenait de son générateur privé », indique le texte.

Les agents de la Sécurité d’État ont saisi les câbles utilisés dans l’opération et, en coordination avec EDL, supprimé les connexions non autorisées. «Des procédures judiciaires ont été engagées contre lui sous la supervision de la justice compétente», conclut le communiqué.

Le Liban est confronté à une crise électrique grave et persistante en raison d’un manque d’approvisionnement, les abonnés ne recevant que quelques heures d’électricité par jour de la société publique EDL. Cela oblige de nombreux Libanais à dépendre de générateurs privés coûteux fonctionnant au diesel.