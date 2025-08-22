Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Conflit

Trump se dit « pas content » que la Russie ait frappé une usine américaine en Ukraine


AFP / le 22 août 2025 à 20h55

Le président américain Donald Trump, le 22 août 2025. REUTERS/Jonathan Ernst

Donald Trump s'est dit vendredi mécontent que la Russie ait frappé une usine américaine en Ukraine et « pas content » en général de la poursuite de la guerre dans ce pays.

« Je ne suis pas content de cela et je ne suis pas content de tout ce qui concerne la guerre », a répondu le président des Etats-Unis interrogé à propos d'une frappe russe jeudi qui a largement détruit une entreprise américaine dans la ville de Moukatchevo, dans l'ouest de l'Ukraine.

Donald Trump s'est dit vendredi mécontent que la Russie ait frappé une usine américaine en Ukraine et « pas content » en général de la poursuite de la guerre dans ce pays.

« Je ne suis pas content de cela et je ne suis pas content de tout ce qui concerne la guerre », a répondu le président des Etats-Unis interrogé à propos d'une frappe russe jeudi qui a largement détruit une entreprise américaine dans la ville de Moukatchevo, dans l'ouest de l'Ukraine.

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés