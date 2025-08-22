Trump se dit « pas content » que la Russie ait frappé une usine américaine en Ukraine

Donald Trump s'est dit vendredi mécontent que la Russie ait frappé une usine américaine en Ukraine et « pas content » en général de la poursuite de la guerre dans ce pays.
« Je ne suis pas content de cela et je ne suis pas content de tout ce qui concerne la guerre », a répondu le président des Etats-Unis interrogé à propos d'une frappe russe jeudi qui a largement détruit une entreprise américaine dans la ville de Moukatchevo, dans l'ouest de l'Ukraine.
