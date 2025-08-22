Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Israël

Netanyahu: le rapport de l'ONU déclarant la famine à Gaza est un « mensonge éhonté »


AFP / le 22 août 2025 à 17h40

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu. AFP

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a dénoncé vendredi comme un « mensonge éhonté » le rapport de l'ONU déclarant la famine à Gaza, et renvoyé la responsabilité des pénuries sur le Hamas. « Israël n'a pas de politique de famine. Israël a une politique de prévention de la famine », indique un communiqué du bureau de M. Netanyahu, pour qui « les seuls à être délibérément affamés à Gaza sont les otages israéliens » du Hamas.

L'ONU a déclaré vendredi la famine à Gaza estimant qu'elle « aurait pu être évitée » sans « l'obstruction systématique d'Israël ». Mais le rapport onusien « ignore les efforts humanitaires d'Israël et les vols systématiques de l'aide par le Hamas », déplore M. Netanyahu, selon qui « ce sont ces vols qui ont causé les pénuries temporaires, qu'Israël a surmontées grâce » à ses actions.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a dénoncé vendredi comme un « mensonge éhonté » le rapport de l'ONU déclarant la famine à Gaza, et renvoyé la responsabilité des pénuries sur le Hamas. « Israël n'a pas de politique de famine. Israël a une politique de prévention de la famine », indique un communiqué du bureau de M. Netanyahu, pour qui « les seuls à être délibérément affamés à Gaza sont les otages israéliens » du Hamas.L'ONU a déclaré vendredi la famine à Gaza estimant qu'elle « aurait pu être évitée » sans « l'obstruction systématique d'Israël ». Mais le rapport onusien « ignore les efforts humanitaires d'Israël et les vols systématiques de l'aide par le Hamas », déplore M. Netanyahu, selon qui « ce sont ces vols qui ont causé les pénuries...
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés