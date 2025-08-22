Au moins cinq policiers tués dans une embuscade

Au moins cinq policiers iraniens ont été tués dans une attaque qualifiée de « terroriste » par les autorités, dans le sud-est de l'Iran, ont rapporté vendredi des médias locaux. Des assaillants non identifiés ont tendu une embuscade à deux patrouilles de police près de la ville d'Iranshahr, dans la province du Sistan-Baloutchistan, faisant cinq morts parmi les membres des services de sécurité, a rapporté l'agence Fars citant la police locale.

Frontalière du Pakistan et de l'Afghanistan, la province du Sistan-Baloutchistan est régulièrement le théâtre d'affrontements entre forces de sécurité et groupes armés, parmi lesquels trafiquants de drogue et séparatistes. Elle abrite une importante minorité baloutche sunnite dans un Iran à majorité chiite et demeure l'une des régions les plus pauvres du pays.

La police a indiqué que les agents étaient en patrouille de routine lorsqu'ils ont été pris sous le feu. Les médias locaux ont diffusé l'image d'un pick-up de police criblé de balles, avec plusieurs corps gisant à proximité. Une opération était en cours pour « traquer et identifier » les assaillants, selon Fars, aucun groupe n'ayant revendiqué l'attaque dans l'immédiat.

L'Iran fait régulièrement état d'embuscades meurtrières dans cette province visant policiers et membres des Gardiens de la révolution, l'armée idéologique de l'Iran. Les autorités accusent des groupes jihadistes sunnites, dont Jeïch el-Adl (« Armée de la justice », en arabe), classé organisation terroriste par Téhéran.

Cette attaque survient après la mort, la semaine dernière, de sept membres d'Ansar al-Furqan --également considéré comme un groupe terroriste par Téhéran-- tués lors de l'échec d'un projet d'attentat contre des installations sécuritaires, selon les autorités. La veille, un policier avait péri dans une attaque revendiquée par Jaïsh al-Adl.