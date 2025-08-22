Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Liban-Nord

Un incendie détruit deux habitations du bidonville de Beddaoui, pas de blessé


L'OLJ / le 22 août 2025 à 14h38

Un incendie détruit deux habitations du bidonville de Beddaoui, pas de blessé

Les équipes de la Défense civile sont intervenues le 22 août 2025 pour éteindre l’incendie qui s’est déclaré dans la région de Beddawi, dans le nord du Liban. (Crédit : Michel Hallak/ L’Orient Today)

Un incendie, vraisemblablement déclenché par un court-circuit électrique, a détruit deux habitations du quartier très défavorisé de « Hay el-Tanak » (le quartier de tôle, en arabe) à Beddaoui, au Liban-Nord, vendredi matin, provoquant d'importants dégâts matériels mais aucun blessé, selon notre correspondant dans le Nord, Michel Hallak.

Les équipes de la Défense civile sont intervenues pour maîtriser le sinistre, mais avant qu'il ne soit contrôlé, les flammes se sont propagées et ont ravagé deux habitations construites en tôle et en bois, entraînant la destruction totale de leur contenu.

Un incendie, vraisemblablement déclenché par un court-circuit électrique, a détruit deux habitations du quartier très défavorisé de « Hay el-Tanak » (le quartier de tôle, en arabe) à Beddaoui, au Liban-Nord, vendredi matin, provoquant d'importants dégâts matériels mais aucun blessé, selon notre correspondant dans le Nord, Michel Hallak.

Les équipes de la Défense civile sont intervenues pour maîtriser le sinistre, mais avant qu'il ne soit contrôlé, les flammes se sont propagées et ont ravagé deux habitations construites en tôle et en bois, entraînant la destruction totale de leur contenu.

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés