Un incendie détruit deux habitations du bidonville de Beddaoui, pas de blessé

Un incendie, vraisemblablement déclenché par un court-circuit électrique, a détruit deux habitations du quartier très défavorisé de « Hay el-Tanak » (le quartier de tôle, en arabe) à Beddaoui, au Liban-Nord, vendredi matin, provoquant d'importants dégâts matériels mais aucun blessé, selon notre correspondant dans le Nord, Michel Hallak.

Les équipes de la Défense civile sont intervenues pour maîtriser le sinistre, mais avant qu'il ne soit contrôlé, les flammes se sont propagées et ont ravagé deux habitations construites en tôle et en bois, entraînant la destruction totale de leur contenu.