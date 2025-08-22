Arrestation au Kurdistan d'Irak: trois morts et 19 blessés chez les forces de l'ordre (responsables sécurité)

Trois membres des forces de sécurité ont été tués et 19 blessés vendredi lors de l'arrestation au Kurdistan d'Irak d'une figure de l'opposition issue de la famille Talabani, l'un des deux clans au pouvoir dans la région autonome, ont indiqué à l'AFP deux responsables de sécurité.

"Trois agents des forces de l'ordre ont été tués, dont un appartenant aux Opérations (spéciales) des Assayich, un des services antiterroristes et un autre des forces +Commandos+" dans la ville de Souleimaniyeh, où s'est déroulée l'opération de sécurité pour arrêter Lahur Sheikh Jangi, selon une source sécuritaire s'exprimant sous anonymat en raison de la sensibilité du sujet.

© Agence France-Presse