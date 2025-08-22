Trump se rend auprès de policiers et militaires déployés à Washington

Donald Trump s'est rendu jeudi auprès de militaires déployés à Washington, auxquels il a assuré que son opération de rétablissement de l'ordre dans la capitale fédérale, très critiquée par l'opposition, allait durer « un certain temps ». « Nous allons rendre (la ville) sûre, et ensuite nous irons à d'autres endroits, mais nous allons rester ici un certain temps. Nous voulons que ce soit absolument parfait », a dit le président américain devant un centre de la police des parcs nationaux situé dans le quartier d'Anacostia, à Washington.

Il était entouré de membres de forces de l'ordre appartenant à diverses agences fédérales, à la police locale et à la police fédérale, ainsi que de militaires de la Garde nationale, un corps de réserve dont il a récemment ordonné le déploiement pour enrayer une criminalité selon lui hors de contrôle, ce que contestent les autorités locales.

Le républicain de 79 ans n'a pas, comme pouvaient le laisser entendre de précédentes déclarations, participé à une patrouille. Il a regagné la Maison Blanche après avoir prononcé un court discours puis distribué des pizzas et des hamburgers. A sa manière toujours pleine d'emphase, il a assuré n'avoir « jamais reçu autant de coups de téléphone » que pour le remercier de cette initiative sécuritaire, assurant avoir parlé avec des habitants qui n'osaient plus sortir au restaurant « depuis quatre ans. »

« Ce que nous allons également faire, c'est rénover vos parcs. Je suis très bon pour tout ce qui concerne l'herbe, parce que je possède des complexes de golf un peu partout. J'en sais plus sur l'herbe que n'importe qui », a-t-il encore dit. « Saviez-vous que l'herbe a une vie ? L'herbe a une vie et nous avons une vie », a-t-il poursuivi, dans une des étranges digressions dont il est coutumier.

Donald Trump avait annoncé le 11 août que son gouvernement prenait le contrôle du maintien de l'ordre dans la capitale fédérale afin de la « nettoyer ». La maire démocrate de Washington, Muriel Bowser, avait réfuté une flambée de violence, assurant que celle-ci était « à son plus bas niveau depuis 30 ans ». La décision du président républicain de déployer des militaires a alimenté les reproches de dérive autoritaire formulés par l'opposition démocrate.

« Washington D.C. est de nouveau sûre », s'est félicité M. Trump, sur son réseau Truth Social, dans la nuit de jeudi à vendredi. « Il n'y a pas eu, de mémoire, de meurtres cette semaine pour la première fois », a affirmé le président américain, avant de menacer la maire de Washington d'une « prise de contrôle fédérale complète et totale de la ville » si elle ne cessait pas de « donner des chiffres erronées et très inexactes sur la criminalité ».

Donald Trump avait déjà mobilisé en juin la Garde nationale en Californie, contre l'avis du gouverneur démocrate Gavin Newsom, affirmant vouloir rétablir l'ordre à Los Angeles après des manifestations contre des arrestations musclées d'immigrés par la police fédérale de l'immigration (ICE).



