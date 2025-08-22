« Bientôt, les portes de l'enfer s'ouvriront » sur Gaza prévient Katz | Direct

Une frappe israélienne sur une école abritant des Palestiniens déplacés dans le nord de Gaza-Ville a fait 12 morts, au moins 25 tués depuis le début de la journée dans l'enclave
Douze Palestiniens ont été tués dans une frappe à l'aube sur une école abritant des déplacés dans le quartier de Cheikh Radwan, dans le nord de la bande de Gaza, selon les informations provenant des services d'urgence de la ville cités par al-Jazeera. Un précédent bilan faisait état de cinq morts.
Le bilan total sur l'ensemble de la bande de Gaza depuis les premières heures de la journée est, lui, de 25 morts, rapporte le média qatari, dont des enfants tués dans un tir d'artillerie sur une tente à l'ouest de Gaza-Ville.
La ville de Gaza sera détruite si le Hamas n'accepte pas la paix aux conditions dictées par Israël, a menacé le ministre israélien de la Défense Israel Katz.
« Bientôt, les portes de l'enfer s'ouvriront sur les meurtriers et les violeurs du Hamas à Gaza, jusqu'à ce qu'ils acceptent les conditions posées par Israël pour mettre fin à la guerre, principalement la libération de tous les otages et le désarmement » du mouvement palestinien, écrit le ministre sur son compte X. « S'ils n'acceptent pas, Gaza, la capitale du Hamas, deviendra Rafah ou Beit Hanoun », a-t-il ajouté, faisant référence à deux villes de la bande de Gaza largement rasées par Israël dans la guerre qui l'oppose au Hamas depuis bientôt deux ans.
Un « accord de sécurité » pourrait être signé entre Israël et la Syrie à l'ONU en septembre
Des sources syriennes « haut placées » ont affirmé à « The Independent Arabia » que la Syrie et Israël devraient signer le 25 septembre un accord de sécurité, parrainé par les Etats-Unis. Cet accord se limiterait aux « questions de sécurité, afin d'apaiser les tensions entre les deux pays », et un accord de paix global n'est pas envisagé dans un futur proche.
Selon les informations du média britannique en langue arabe, le président syrien Ahmad el-Chareh devrait prononcer la veille un discours à l'Assemblée générale de l'ONU, à New York.
La Syrie et Israël se sont entretenus mardi soir, à Paris, sur des questions de sécurité, après des tensions lors d'affrontements à Soueida au cours du mois de juillet qui ont culminé avec des bombardements israéliens sur Damas.
L'ONU dénonce des frappes provoquant des destructions massives et nombreuses victimes dans et autour de Gaza-Ville
Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (Ocha) a averti que les frappes israéliennes dans l'est et le sud de la ville de Gaza causaient un nombre élevé de victimes civiles et des destructions à grande échelle.
Dans un communiqué, l'Ocha a ajouté qu'Israël avait frappé un abri de fortune pour les Palestiniens déplacés à Deir el-Balah, qui servait de bureau et de maison d'hôtes, et l'avait endommagé. Le communiqué a également souligné que la famine et la malnutrition dont souffrent les enfants palestiniens à Gaza s'aggravent, et que 16 800 personnes ont été déplacées dans toute la bande de Gaza entre le 12 et le 20 août.
Le ministre iranien des Affaires étrangères va discuter de l'accord sur le nucléaire avec ses homologues allemand, britannique et français
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, aura vendredi une conférence téléphonique avec ses homologues allemand, français et britannique au sujet de l'accord sur le nucléaire, a rapporté l'agence de presse iranienne IRNA. Les trois puissances européennes ont menacé d'imposer des sanctions « snapback » à l'Iran s'il ne revenait pas à la table des négociations avant la fin du mois d'août.
Netanyahu ordonne des négociations pour libérer les otages, l'armée pilonne Gaza-ville
Benjamin Netanyahu a ordonné hier soir l'ouverture de négociations pour libérer « tous » les otages à Gaza, en réponse à une nouvelle proposition de trêve dans le territoire palestinien, où l'armée israélienne resserre son étau sur la ville de Gaza en vue d'une offensive annoncée. « J'ai donné des instructions pour lancer immédiatement des négociations pour la libération de tous nos otages et mettre fin à la guerre dans des conditions acceptables pour Israël », a déclaré le Premier ministre.
Sans la citer explicitement, il répondait ainsi à la dernière proposition des médiateurs - Egypte, Qatar et Etats Unis - en vue d'un cessez-le-feu dans le territoire palestinien, ravagé par plus de 22 mois d'une guerre qui y a fait des dizaines de milliers de morts.
Plus de détails ici.
Liban-Sud : un préfabriqué détruit par une frappe israélienne à Maroun el-Ras
Dans la matinée, au Liban-Sud, un drone de l'armée israélienne a bombardé une structure en préfabriqué qu'un habitant du village avait transformé en maison d'habitation, à Maroun el-Ras, dans le caza de Bint Jbeil, rapporte notre correspondant Mountasser Abdallah. Selon les premières informations disponibles, ce tir n'a pas fait de blessé.
Les frappes sur ces structures temporaires s'étaient multipliées pendant les premiers mois suivant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, mais aucune n'avait été rapportée depuis fin mai.
Bonjour et bienvenue dans notre couverture en direct des événements au Moyen-Orient : à Gaza, où l’armée israélienne continue son offensive sanglante et se prépare à occuper la ville principale ; au Liban, où l'État hébreu poursuit ses bombardements et frappes ciblées, ainsi qu'en Iran et en Syrie.
