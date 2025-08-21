« Nos armes sont notre honneur. Nous sommes en train de remettre notre honneur »

Le désarmement a commencé jeudi soir au camp palestinien de Bourj Brajné, dans la banlieue sud de Beyrouth conformément à un accord conclu en mai dernier visant à garantir le monopole des armes à l'État libanais.

À l’entrée du camp, des militaires de l’armée libanaise, des blindés et des ambulances, sont postés le long de la route qui mène à l’Aéroport international de Beyrouth (AIB). La presse est présente, mais les soldats empêchent l’accès au camp et demandent à tous de rester en retrait. Aussi à l'entrée, des éléments du Fateh, vêtus de tenues militaires avec un écusson représentant le drapeau palestinien, montent la garde.





« Je reviens du travail. Je n'étais même pas au courant d'un désarmement », confie un homme sur son scooter. « On ne sait rien. Tout a eu lieu d’un coup », ajoute un commerçant, qui observe la scène avec inquiétude. Dans le parking où se déroule l’opération, des camions de l'armée font leur entrée. Selon les informations de L'Orient-Le Jour, il s’agirait d’armes lourdes et légères. Sous le regard des militaires, un pick-up, chargé de sacs d’armes, arrive.

Certains habitants dénoncent l’opération. « On ne devrait pas remettre les armes à l’État », affirme un résident. Hiba, 24 ans, infirmière palestinienne, estime que le Fateh devrait remettre ses armes qui « ne lui servent à rien » et qu’il « utilise contre son peuple ». « Mais je ne veux pas que le Hamas les rende », ajoute-t-elle. Ihab, un autre habitant, se dit lui aussi opposé à la remise des armes : « C’est une erreur, sinon l’armée pourra entrer dans le camp quand elle veut. »

« Nous ne prévoyons pas de heurts », assure une source informée. « Les camps les plus compliqués seront Aïn el-Héloué, Rachidiyé et Miyé Miyé, en raison de la présence de radicaux. »

Sur la route d’accès, le trafic est dense. « C’est eux (les Palestiniens) maintenant, et nous ensuite », confie Hussein Hamieh, 59 ans, chauffeur de taxi, faisant référence au désarmement annoncé du Hezbollah dont il se dit partisan. Dans un café, dont les murs sont ornés d’un portrait de l'ancien chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, éliminé par Israël, un jeune Palestinien de 27 ans, explique : « Nos armes sont notre honneur. Nous sommes en train de remettre notre honneur. »





Une commerçante de 42 ans, qui observe le désarmement, confie sa confusion et son inquiétude : « Je ne comprends pas ce qui se passe. Tout ce que je veux c'est rentrer chez moi ». « Rendre ces armes, c'est remettre son honneur... », dit-elle, doutant que les factions palestiniennnes sont en train de remettre les armes. « Les factions ne rendent pas les armes. C’est une sorte de théâtralité », lâche un homme se présentant du Fateh sur place.

Sami Diab, 25 ans, résident près de la route de l’aéroport, estime qu'il « était temps. Ces armes n’ont été utilisées que contre les Palestiniens eux-mêmes ». D’autres voix s’élèvent contre l’opération. « On n’aurait pas dû rendre les armes », « Nous sommes mécontents », disent des jeunes du camp.

Hajj Hanaa Slim, 62 ans, s’inquiète : « Vous voyez ce qui se passe ? Bientôt ça arrivera à Dahyeh et dans le Sud. Et après ? Une invasion (israélienne) complète. Que Dieu ait pitié de l’âme du Sayyed (Hassan Nasrallah) et nous protège de ce qui nous attend ».

« Pourquoi devront-ils rendre les armes ? Le pays ira bien si les armes sont rendus ? », se demande un Libanais du quartier de Bourj el-Brajné, dans la banlieue sud de Beyrouth. Près de lui, son ami, un pro-Hezbollah, ne s’inquiète pas pour les « armes de la résistance ». « Même si le Cheikh Naïm Kassem nous demande de remettre les armes, nous refuserons…Nous lutterons contre quiconque voudra les prendre ».