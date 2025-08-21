Un homme succombe à ses blessures après avoir été poignardé par son épouse au Liban-Nord

Un homme est décédé jeudi matin à l’hôpital islamique de Tripoli, des suites de blessures infligées par son épouse qui l’avait poignardé à plusieurs reprises il y a quelques jours, à leur domicile du village de Mejdlaya (caza de Zghorta), selon des informations recueillies par notre correspondant au Liban-Nord, Michel Hallak.

Les motifs du crime demeurent inconnues.

À la suite du décès de la victime, les Forces de sécurité intérieure (FSI) ont procédé à l’arrestation de l'épouse, dans le quartier de Tal, à Tripoli, alors qu'elle se trouvait à bord d'un tuk-tuk.