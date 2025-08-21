Samy Gemayel : Berry agit « avec modération, pour ne pas créer de tensions internes »

Le député et chef du parti Kataëb, Samy Gemayel, a affirmé jeudi que le président du Parlement, Nabih Berry, qu'il a rencontré à Aïn el-Tiné, « essaie de ne pas créer de tensions internes, ce qui est nécessaire et représente une forme de modération », alors que le pays est dans l'attente d'un plan que doit présenter l'armée pour le désarmement des milices, dont le Hezbollah, allié du chef du législatif, et que la formation pro-iranienne refuse de remettre son arsenal.

La réunion s'est tenue entre M. Berry et les quatre députés Kataëb, Samy Gemayel, Nadim Gemayel, Salim Sayegh et Elias Hankache. À son issue, le chef du parti a déclaré : « Après avoir rencontré le président Joseph Aoun et le Premier ministre Nawaf Salam, nous avons été reçus par Nabih Berry pour réfléchir ensemble à des solutions, afin de faciliter le processus de reconstruction de l’État ». « Nous avons deux priorités : passer d’un état d’absence d’État à un État exerçant sa souveraineté sur l’ensemble de son territoire, et que toutes les armes soient remises entre les mains de l’État, quel que soit le groupe auquel elles appartiennent », a indiqué M. Gemayel. « Aucune arme ne doit échapper au contrôle de l’armée, et cela a été répété à maintes reprises, y compris par M. Berry lui-même, qui l’a souligné au Parlement lorsqu’il m’a affirmé qu’il soutenait le monopole [de l’État] sur les armes », a-t-il ajouté.

Le 5 août dernier, le gouvernement libanais a chargé l’armée de préparer un plan visant au désarmement du Hezbollah d’ici la fin de l’année. À la suite de cette décision, des responsables et des dirigeants du Hezbollah ont condamné la mesure, et leurs partisans ont organisé des convois motorisés, mais les manifestations sont restées limitées.

La communauté chiite « partenaire dans la construction du Liban »

Le chef des Kataëb a encore insisté sur son refus de toute marginalisation de la communauté chiite. « Nous voulons que la communauté chiite soit partenaire dans la construction du nouveau Liban, et c’est une ligne rouge (...) Nous ne cherchons à heurter personne ni à provoquer de tensions », a-t-il dit . Samy Gemayel a également condamné les « accusations de trahison » portées contre le patriarche maronite Béchara Raï, qui a vivement critiqué le Hezbollah, ajoutant que de telles accusations « sapent tous les efforts visant à parvenir à un consensus et à trouver des solutions ».

Après que Mgr Raï a déclaré mardi que le Hezbollah a « vidé la résistance de son sens », le mufti jaafarite Ahmad Kabalan a répliqué vertement mercredi, affirmant : « Aucune force sur terre ne peut ôter les armes du Hezbollah, car ses armes et celles du mouvement Amal sont les armes de Dieu ». En ligne, de nombreux partisans du tandem chiite avaient critiqué les propos du patriarche, qu'ils ont accusé d'être un « agent d'Israël ». Outre Samy Gemayel, la Ligue maronite a également exprimé sa solidarité avec le cardinal Raï, dénonçant des propos « inacceptables » et estimant que « toute offense envers Bkerké est une offense envers tout le Liban ».

Le vote des expatriés

Samy Gemayel a enfin évoqué les élections législatives prévues en 2026, soulignant l’importance qu’elles se déroulent à la date prévue et que les expatriés votent pour les 128 députés de l'hémicycle et non en une « 16e circonscription » de parlementaires pour les Libanais de l'étranger. Nabih Berry, qui s'oppose à tout amendement de la loi électorale sur le vote de la diaspora, « a un rôle majeur à jouer à cet égard », a affirmé le leader chrétien.

Le tandem chiite et le Courant patriotique libre soutiennent l’application de la loi électorale de 2017, qui réserve six sièges à des députés de la diaspora. Ces six sièges n'ont pas été mis en place lors des deux derniers scrutins législatifs de 2018 et 2022, et des amendements « temporaires » avaient alors été adoptés. Le camp opposé — qui réunit notamment près de 68 députés des Forces libanaises, des Kataëb, du Parti socialiste progressiste et des indépendants — souhaite préserver le système utilisé en 2018 et 2022, qui permettait aux expatriés de voter selon leur circonscription d’origine. Une proposition déposée le 9 mai dernier viserait à supprimer la clause des six sièges, et fait l'objet de discussions en sous-commission parlementaire.