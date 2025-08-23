Ce qu'il faut savoir sur la nouvelle loi sur la résolution bancaire au Liban

Le Parlement libanais a adopté le 31 juillet la loi sur la résolution bancaire, longtemps bloquée, après des mois de querelles au sein de la sous-commission des Finances et du Budget. Principal problème : le mécontentement du gouverneur de la Banque du Liban (BDL), Karim Souaid, au sujet de la composition de la Haute autorité bancaire (HBA, organe qui supervisera la restructuration du secteur), une question sur laquelle un compromis a finalement été trouvé.

L'objectif principal de cette loi est de résoudre la crise bancaire qui touche le Liban depuis près de six ans. Jusqu'à présent, les banques, au bord de la faillite, ont survécu tant bien que mal, tel un secteur « zombie », tout en retenant illégalement les dépôts des particuliers. L'effondrement économique de 2019 n'était pas une crise unique, mais en comportait trois à la fois : un effondrement monétaire, un défaut de paiement de la dette souveraine et une crise bancaire, qui se sont toutes alimentées les unes les autres.

La nouvelle loi sur la résolution bancaire est l'une des conditions fondamentales posées par le Fonds monétaire international (FMI) pour assurer un plan de sauvetage. Si cet accord est conclu, il servira de cachet d'approbation pour débloquer davantage de financements internationaux, ce qui a été refusé au Liban pendant des années en raison de la corruption locale et de la mauvaise gestion financière. Alors, que contient réellement cette nouvelle loi ? Et pourquoi est-elle importante ? Nous vous l'expliquons avec l'aide de l'analyste financier Mike Azar.

Que signifie exactement « restructuration bancaire » ?

Il s'agit d'essayer de redonner vie, solvabilité et rentabilité à la fois aux institutions individuelles et à l'ensemble du système financier. Cela implique généralement :

La consolidation des banques qui peuvent encore être sauvées et le renforcement de l'environnement opérationnel global du secteur.

La fermeture des banques insolvables (et irrécupérables) grâce à des mesures de résolution.

Ce n'est ni rapide ni facile. Le processus nécessite de nouvelles lois, des réformes institutionnelles sérieuses et un plan complet de liquidations, de fusions et de recapitalisations. Dans la pratique, cela se traduit souvent par un secteur bancaire beaucoup plus petit et de grands bouleversements dans la répartition des parts de propriété.





Que prévoit la loi libanaise sur la résolution bancaire ?

Cette loi définit essentiellement les règles selon lesquelles le Liban traitera ses banques en difficulté. Voici comment cela fonctionne :

Période d'examen : la situation financière de chaque banque sera examinée par un évaluateur indépendant choisi par la Commission de contrôle bancaire (BCC) de la BDL, l'organisme de surveillance qui supervise les banques, les négociants en devises et les sociétés financières.





Sur la base de ces évaluations, la BCC émettra des recommandations à la HBA, qui décidera alors du sort de chaque banque selon deux scénarios possibles :

+Liquidation des banques non viables : si une banque est jugée irrécupérable, la BCC recommandera sa liquidation. Cela implique la fermeture de l'établissement et de toutes ses succursales, la vente de ses actifs et l'utilisation des fonds ainsi générés pour rembourser autant que possible ses dettes. Un liquidateur supervisera le processus et les créanciers, y compris les déposants, recevront la part de leurs fonds qui pourra être récupérée lors de la liquidation.

+Restructuration des banques viables : si une banque est jugée viable, la BCC recommandera sa restructuration. Cela peut impliquer plusieurs outils : un renflouement interne (où la dette de la banque est convertie en actions), des fusions avec d'autres établissements, la vente d'une partie de ses actifs ou la scission de la banque afin de préserver les parties qui sont encore viables.

La loi est-elle vraiment efficace et conforme aux normes du FMI ?

Les experts estiment que la loi est solide en ce qui concerne l'établissement d'un cadre. Le FMI, qui est intervenu pendant le processus de rédaction pour suggérer des modifications, s'est félicité de l'adoption de la législation après des années de retard. Mais un examen plus approfondi montre que si certaines des remarques du FMI ont été prises en compte, plusieurs observations clés ont été laissées de côté.

Une omission importante est relative aux pouvoirs accordés aux créanciers bancaires et aux actionnaires à l'encontre des décisions de la HBA. Dans la version actuelle de la loi, l'article 31 garantit le droit de faire appel contre les décisions de résolution et de liquidation. Cela signifie qu'ils peuvent toujours intenter des poursuites judiciaires ou prendre des mesures administratives susceptibles de retarder, voire de bloquer, ce qui est censé être un processus de résolution rapide.

Le FMI a jugé opportun de réintroduire une disposition visant à empêcher toute forme d'obstruction ou de manœuvre dilatoire, en limitant ces recours à un simple examen juridique sans permettre aux juges d'intervenir sur les évaluations techniques ou les jugements de fond — cette disposition n'a toutefois pas été intégrée dans la version finale.

Ces lacunes font que la loi libanaise n'est pas conforme aux normes internationales.

Quelle est la différence entre la restructuration bancaire et la loi sur la résolution des défaillances ?

La loi sur la résolution bancaire établit le cadre juridique de la restructuration du secteur bancaire libanais et met en place l'organisme chargé de la mettre en œuvre. Mais les questions les plus controversées demeurent : comment répartir les pertes estimées à 80 milliards de dollars du secteur financier, comment les déposants seront-ils traités, quelles sommes peuvent-ils espérer récupérer, et qu'adviendra-t-il des actionnaires des banques ?

Toutes ces questions sont renvoyées à la loi sur la résolution des déficits, un texte législatif distinct qui n'a pas encore été rédigé.

En réalité, cela signifie que la loi sur la résolution bancaire n'entrera pas en vigueur tant que la loi sur la résolution des déficits n'aura pas été promulguée.