OMT et Whish démentent des rumeurs de sanctions américaines à leur encontre

Les sociétés financières libanaises OMT et Whish ont démenti les rumeurs relayées par des médias locaux concernant d’éventuelles sanctions américaines à leur encontre, affirmant être la cible d’une « campagne de diffamation ».

À la base, notamment, de ces rumeurs, une publication d'un internaute identifié comme Sharif Hijazi, dont le compte X rassemble plus de 40 000 abonnés, qui avait partagé un message datant de janvier 2023 de l’ancien commissaire du gouvernement auprès du tribunal militaire, Peter Germanos : « Les sanctions américaines contre une société de transfert d’argent sont devenues quasiment certaines. » À l’époque où Germanos avait publié ce tweet en janvier 2023, le taux de change du dollar était hors de contrôle, alors que le Liban traversait une période marquée par le durcissement des quotas de conversion au taux Sayrafa et par de nouvelles sanctions américaines contre Hassan Moukalled, ainsi que sa société de change et de transfert CTEX, laquelle avait obtenu sa licence auprès de la Banque du Liban (BDL) en 2021. Selon Whish, dans une déclaration aux médias d'un de ses porte-paroles, des rumeurs de ce type se sont également propagées via WhatsApp.

« Récemment, OMT a été la cible d’une campagne visant à ternir son image, à porter atteinte à sa réputation et à sa crédibilité en diffusant des informations fausses et infondées », a indiqué OMT mercredi dans un communiqué relayé par les médias locaux. « Depuis sa création en 1998, OMT opère dans des cadres juridiques et réglementaires assurant une transparence totale dans l’ensemble de ses opérations financières. La société est pleinement conforme à toutes les circulaires de la Banque du Liban, garantissant les plus hauts standards de conformité financière, et ses opérations sont auditées en fonction des réglementations internationales en matière de sanctions (OFAC, UE, HM, ONU, etc.) », poursuit le communiqué.

De son côté, Whish a encore ajouté que l’information est entièrement infondée, précisant que, tout comme OMT, l’ensemble des agences de la société restent ouvertes, les services se poursuivent et il n’y a aucune vérité dans les rumeurs affirmant le contraire. Le porte-parole a ajouté que l’entreprise collabore avec les plus grands prestataires de services financiers dans le monde, soulignant que « les campagnes malveillantes n’entacheront pas la réputation de Whish et n’affecteront en rien son activité ni le service à notre clientèle ».

Les agences de transferts de fonds ont pris de l'importance au Liban ces dernières années pour toute une série de transactions, en raison des restrictions bancaires illégales imposées depuis le début de la crise socio-économique et financière en 2019, qui continuent de bloquer les fonds des déposants et ont sérieusement entaché la confiance des Libanais dans le secteur bancaire traditionnel.