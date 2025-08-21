La Russie a attaqué l'Ukraine avec 614 drones et missiles pendant la nuit, record depuis un mois, selon Kiev

La Russie a lancé 574 drones et 40 missiles dans la nuit de mercredi à jeudi sur l'Ukraine, a indiqué l'armée de l'air ukrainienne, un record depuis la mi-juillet, malgré l'intensification des efforts de paix américains.

« L'ennemi a attaqué avec 614 armes de frappe aérienne », a indiqué l'armée de l'air sur Telegram, assurant avoir abattu 546 drones et 31 missiles. Au moins une personne a été tuée dans l'ouest de l'Ukraine, selon les autorités locales.