Syrie: un cadre de l'EI tué par la coalition antijihadistes

Un cadre du groupe Etat islamique (EI) a été tué mercredi lors d’une opération menée par la coalition internationale antijihadistes dirigée par Washington dans la province d’Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie, a rapporté la télévision officielle syrienne.

« Les forces de la coalition ont mené une opération visant une maison dans la localité d’Atmé », tuant Salah Noumane, « de nationalité irakienne et cadre de Daech », un acronyme de l'EI en arabe, a indiqué la télévision en citant une source de sécurité.

Salah Noumane a été décrit par la source de sécurité comme « l’une des personnes recherchées les plus dangereuses, pour son rôle dans la réorganisation de cellules du groupe en Syrie ». La coalition n’a pas confirmé cette opération.

Selon des témoins, dont Mohamed Cheikh, le propriétaire de l’immeuble où résidait Noumane, l’assaut a duré près de deux heures, avec le survol d’avions et des échanges de tirs.

D’après la télévision, lors de l’irruption des forces, le cadre visé « a sauté du balcon mais les forces de la coalition avaient encerclé les lieux et ont ouvert le feu sur lui, le tuant sur le champ ». Salah Noumane vivait avec sa mère et sa famille à l’étage supérieur d’un immeuble de deux étages, selon des témoins.

Une source de sécurité irakienne a déclaré à l’AFP qu'il était le frère d’un haut responsable de l’EI, tué en 2020 par la coalition en Syrie. Les services de renseignement irakiens ont partagé des informations avec la coalition avant l’opération, qui a aussi conduit à « l’arrestation de ses épouses », selon elle. « Vers 02H30 du matin, nous avons entendu du bruit, nous sommes sortis et les forces de la coalition étaient là », a raconté à l'AFP M. Cheikh, qui habite au rez-de-chaussée.

Selon lui, les membres de la coalition ont emmené les habitants à 200 mètres de l'habitation, où ils ont pris leurs noms et leurs empreintes. « Nous leur avons dit que la maison avait été louée par l’intermédiaire d’une agence et que nous n’avions aucun lien avec lui », a-t-il ajouté.

Abdelkader Cheikh, qui habite la maison voisine, a affirmé que Noumane vivait là depuis deux ans, le bail étant au nom de sa mère.

Les Etats-Unis déploient des soldats en Syrie dans le cadre de la coalition antijihadistes. L'EI s'était emparé en 2014 de vastes territoires en Syrie avant d'être défait en 2019 par les forces kurdes syriennes aidées de la coalition antijihadistes, en pleine guerre civile. Le groupe conserve néanmoins des cellules dormantes dans les zones désertiques et mènent encore des attaques.



