Berlin critique « l'intensification » de l'opération israélienne pour conquérir Gaza-ville


AFP / le 20 août 2025 à 14h08

Des soldats israéliens travaillant sur la chenille d'un char dans la zone frontalière du territoire palestinien assiégé, le 19 août 2025. Photo AFP/ JACK GUEZ

Le gouvernement allemand critique « l'intensification » de l'opération militaire israélienne à Gaza, a déclaré un porte-parole mercredi, après le feu vert donné par le ministre israélien de la Défense à la prise de cette ville du territoire palestinien et le rappel de 60.000 réservistes.

Berlin juge « de plus en plus difficile à comprendre comment la démarche » d'Israël peut mener à « la libération complète des otages » enlevés lors de l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023 et à « un cessez-le-feu », a déclaré Steffen Meyer lors d'une conférence de presse régulière.

