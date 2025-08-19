Algérie : quatre arrestations après l'accident de bus ayant fait 18 morts

Quatre personnes incriminées dans l'accident d'autobus qui a causé la mort de 18 personnes vendredi à Alger ont été placées en détention préventive, dont le conducteur et le receveur de tickets, a annoncé mardi le Parquet.

Les mis en cause sont le chauffeur, le receveur, le propriétaire et le technicien qui a effectué le contrôle technique de l'autobus, a déclaré le procureur de la République du tribunal de Dar el Beida, à Alger, lors d'un point de presse diffusé à la télévision nationale.

Les premières constatations de l'enquête ont montré que le bus transportait 45 passagers, dépassant largement ses capacités (27 personnes assises).

L'expertise a conclu que la cause directe de l'accident qui a également fait 25 blessés était une défaillance du système de direction de l'engin. Différents examens ont révélé des défaillances multiples et un manque d'entretien, a souligné le procureur.

Le chauffeur et le receveur sont accusés d' « homicide involontaire, blessures involontaires et mise en danger de la vie d'autrui », selon le procureur.

Le technicien qui a effectué le contrôle technique se voit reprocher une « mise en danger de la vie d'autrui » et d'avoir délivré « un faux certificat ».

Le propriétaire du bus est accusé « d'usage d'un procès-verbal de contrôle technique contenant des faits matériellement inexacts » et « de mise en danger de la vie d'autrui ».

Les images relayées par la presse locale montrent que le bus impliqué dans l'accident était dans un état très délabré.

Samedi, les autorités ont décidé de retirer de la circulation l'ensemble des bus dont la durée de service dépasse 30 ans.

Selon la Délégation Nationale à la Sécurité Routière, les accidents de la route ont entraîné la mort de 3.740 personnes et fait 35.556 blessés en 2024, des chiffres en hausse sur un an.