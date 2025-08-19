Jaber annonce 335 millions de dollars pour les infrastructures endommagées par la guerre

Le ministre des Finances Yassine Jaber a annoncé mardi que le gouvernement consacrera 335 millions de dollars pour la réhabilitation des infrastructures endommagées dans les régions affectées par la dernière guerre entre le Hezbollah et Israël.

Le ministre a précisé « qu’un prêt a été signé avec la Banque mondiale et adopté en Conseil des ministres, en vertu duquel environ 335 millions de dollars seraient consacrés à la réhabilitation des infrastructures endommagées » par les combats.

Dans un entretien avec la chaîne locale al-Jadeed, M. Jaber a révélé qu’ « environ 500 bâtiments de la banlieue-sud de Beyrouth ont été fissurés en raison des bombardements israéliens, et que le coût de leur réparation est de quelque 60 millions de dollars ». Selon lui, « la réhabilitation de ces bâtiments a commencé, et un don irakien de 20 millions de dollars y a été consacré ». Il a ajouté qu’il est possible que « des sommes provenant du Trésor public soient débloquées en vue de poursuivre la reconstruction ».

Plusieurs régions libanaises, notamment le Liban-Sud, la Békaa et la banlieue-sud de Beyrouth, ont subi d’intenses bombardements israéliens durant les deux mois de guerre ouverte, entre septembre et novembre 2024. Les efforts de reconstruction sont lents, du fait de l’absence de fonds étrangers d’une part, et de la poursuite des attaques israéliennes au Sud ainsi que de l’occupation de cinq points dans cette région d’autre part.