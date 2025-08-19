Menu
Dernières Infos - Antisémitisme

La France n'a « pas de leçons à recevoir », répond Paris à Netanyahu


AFP / le 19 août 2025 à 20h07

Le président français Emmanuel Macron salue à son arrivée en hélicoptère pour des entretiens avec le chancelier allemand à la Villa Borsig, résidence d'hôtes du ministère allemand des Affaires étrangères, à Berlin, le 23 juillet 2025. Photo AFP/RALF HIRSCHBERGER

La France n'a « pas de leçons à recevoir dans la lutte contre l'antisémitisme », a rétorqué mardi le ministre français des Affaires européennes Benjamin Haddad après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu eut accusé le président français Emmanuel Macron « d'alimenter le feu antisémite ».

« Je voudrais dire de façon très claire et très ferme que ce sujet de l'antisémitisme qui empoisonne nos sociétés européennes, et on a vu une accélération des actes antisémites violents depuis les attaques du Hamas du 7-Octobre, on ne peut pas l'instrumentaliser », a affirmé sur la chaîne française BFMTV le ministre, selon qui les autorités françaises ont « toujours été extrêmement mobilisées contre l'antisémitisme ».

