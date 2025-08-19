Réunion des chefs d'état-major des armées de l'OTAN en visioconférence mercredi

Les chefs d'état-major des armées de l'OTAN se réuniront en visioconférence mercredi pour évoquer le conflit en Ukraine et la « progression des efforts diplomatiques », a annoncé l'Alliance atlantique.

De grandes tractations sont en cours parmi les alliés de Kiev pour déterminer quel type de garanties de sécurité lui offrir en cas d'accord de paix avec Moscou afin de prévenir toute nouvelle attaque russe sur ce pays. Ces discussions se sont nettement accélérées depuis le sommet vendredi entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine. Il a été suivi d'une réunion lundi entre Donald Trump, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et une poignée de dirigeants européens à la Maison Blanche.

Au cours des prochains jours, une série de réunions sont donc prévues à différentes échelles et dans différents formats afin d'explorer les garanties de sécurité possibles. « Demain, par visioconférence, j'animerai une réunion des chefs d'état-major de la défense des 32 nations alliées », a ainsi indiqué mardi sur le réseau social X l'amiral Giuseppe Cavo Dragone, qui préside le comité militaire de l'OTAN. Mardi, la « coalition des volontaires », une trentaine de pays essentiellement européens, se sont réunis pour échanger sur ces mêmes questions.