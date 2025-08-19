Trump évoque un possible soutien aérien américain en guise de garanties de sécurité

Donald Trump a déclaré mardi qu'un soutien aérien américain ainsi que l'envoi de troupes européennes en Ukraine pourraient faire partie des garanties de sécurité pour le pays, mettant en garde contre une situation « difficile » si les négociations entre Kiev et Moscou échouaient.

« Ils sont prêts à envoyer des troupes sur le terrain » a assuré le président américain lors d'une interview accordée à Fox News, en faisant référence aux dirigeants européens rencontrés la veille à la Maison Blanche. Il a par ailleurs ajouté qu'il était « prêt à aider », notamment via l'envoi d'un soutien aérien.

Le républicain a également garanti qu'aucun soldat américain ne serait déployé au sol et a exclu l'adhésion de l'Ukraine à l'Otan, tandis que « la France et l'Allemagne, (...) le Royaume-Uni veulent envoyer des troupes sur le terrain ». « Je ne pense pas que ce sera un problème pour être honnête. Je pense que Poutine en a marre » de cette guerre, a-t-il ajouté.

Donald Trump a également assuré avoir appelé le président russe pour essayer « d'organiser une rencontre avec le président Zelensky. Nous verrons ce que ça donnera ». « Si cela se passe bien, je me rendrai à une réunion à trois » avec Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, a-t-il continué.

Le président américain espère que Vladimir Poutine « se montrera conciliant, sinon, la situation sera difficile », ajoutant que Volodymyr Zelensky devait « également faire preuve d'une certaine souplesse ». Quant aux régions occupées par la Russie, Donald Trump a affirmé que pour obtenir la paix, l'Ukraine devait accepter de ne pas récupérer des territoires, comme le Donbass. « C'est une guerre et la Russie est une nation militaire puissante » et « beaucoup plus grande ». « On ne s'attaque pas à une nation qui est dix fois plus grande que soi », a-t-il commenté, évoquant le Donbass, « actuellement détenu et contrôlé à 79% par la Russie ». Les forces russes occupent aujourd'hui la quasi totalité de la région de Lougansk et une grande partie de la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine.