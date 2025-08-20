À Tripoli, Salam bat le fer sunnite tant qu’il est chaud

Le Premier ministre, Nawaf Salam, lors de sa tournée à Tripoli, le 18 août 2025. Photo tirée de son compte X
Le Premier ministre Nawaf Salam s’est rendu lundi à Tripoli, pour la deuxième fois depuis la formation de son gouvernement en février dernier. Accompagné des ministres Amer Bsat (Économie) et Fayez Rassamny (Travaux publics), il a visité la Foire internationale Rachid Karamé et la chambre de commerce de la ville, affirmant que « l’ère de l’action (en faveur de Tripoli) a commencé ». Au-delà de cette dimension socio-économique, la démarche est à interpréter sous un angle politique. Le chef du gouvernement s’est en effet rendu dans la capitale du Liban-Nord deux semaines après la décision « historique » du Conseil des ministres consacrant le monopole des armes aux mains de l’État d’ici à fin 2025. Cette démarche inédite a fait de M. Salam l’homme fort du camp anti-Hezbollah, lui permettant de gagner en popularité,...
