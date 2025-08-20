Menu
Politique - Focus

À Tripoli, Salam bat le fer sunnite tant qu’il est chaud

Le Premier ministre s’est rendu lundi dans le grand fief de sa communauté, quelques jours après les décisions de son gouvernement qui lui ont permis d’avoir de nouveau le vent en poupe.

Par Yara ABI AKL, le 20 août 2025 à 00h00

Le Premier ministre, Nawaf Salam, lors de sa tournée à Tripoli, le 18 août 2025. Photo tirée de son compte X

Le Premier ministre Nawaf Salam s’est rendu lundi à Tripoli, pour la deuxième fois depuis la formation de son gouvernement en février dernier. Accompagné des ministres Amer Bsat (Économie) et Fayez Rassamny (Travaux publics), il a visité la Foire internationale Rachid Karamé et la chambre de commerce de la ville, affirmant que « l’ère de l’action (en faveur de Tripoli) a commencé ». Au-delà de cette dimension socio-économique, la démarche est à interpréter sous un angle politique. Le chef du gouvernement s’est en effet rendu dans la capitale du Liban-Nord deux semaines après la décision « historique » du Conseil des ministres consacrant le monopole des armes aux mains de l’État d’ici à fin 2025. Cette démarche inédite a fait de M. Salam l’homme fort du camp anti-Hezbollah, lui permettant de gagner en popularité,...
