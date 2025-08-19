Menu
Dernières Infos

Gaza: Israël continue d'exiger la libération "de tous les otages" (source gouvernementale à l'AFP)


AFP / le 19 août 2025 à 16h49

Israël "n'a pas changé" de politique et continue "d'exiger la libération" des otages israéliens encore aux mains du Hamas à Gaza, a déclaré mardi à l'AFP une source gouvernementale haut placée.

"La politique d'Israël est cohérente et n'a pas changé. Israël exige la libération" de tous les otages "conformément aux principes fixés par le cabinet (du Premier ministre Benjamin Netanyahu) pour mettre fin à la guerre", a affirmé cette source, interrogée sur la nouvelle proposition des médiateurs pour une trêve dans la bande de Gaza, prévoyant une libération partielle des otages retenus dans le territoire palestinien, et acceptée par le Hamas.

"Nous sommes dans la phase décisive finale contre le Hamas et nous ne laisserons aucun otage derrière nous", a ajouté cette source, répétant la même déclaration reprise en boucle par les principaux médias israéliens.

