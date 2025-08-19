Le Libanais Étienne Chaer médaillé d’argent aux jeux mondiaux de force athlétique

« Fier d’être le seul athlète représentant le Liban aux mondiaux », a déclaré Étienne Chaer après sa prestation au championnat du monde classique de powerlifting (ou « force athlétique » en français) organisé par la Fédération internationale de powerlifting à Chengdu, en Chine, du 7 au 17 août. L’haltérophile libanais de 25 ans s’est hissé à la seconde place dans sa catégorie des « super lourds », derrière le Géorgien Temur Samkharadze et devant le Français Nicolas Peyraud. « C'était très important pour moi de viser l'or, mais de petits incidents ont eu lieu durant la compétition, alors j’ai obtenu l’argent », concède-t-il, évoquant des problèmes de repos causés par le décalage horaire entre le Liban et la Chine (6 heures), ainsi qu’une certaine sévérité des juges de la compétition. « Mais en tant qu’athlète, il faut juste continuer et se concentrer sur la suite. »

Pour obtenir l’argent, celui qui pèse presque 120 kg a enchaîné trois épreuves : une flexion de jambes (ou « squat ») à 330 kg, un développé couché (ou « bench press ») à 235 kg, ainsi qu’un « soulevé de terre » (ou « deadlift ») à 385 kg, pour un total soulevé de 950 kg. Il est le seul à représenter le Liban dans cette catégorie et dans ce sport à un tel niveau international, selon ses propres mots. L’événement sportif était particulièrement important cette fois-ci : « Pour la première fois, le powerlifting est inclus dans les jeux mondiaux. C’est capital pour la légitimité de ce sport. »

L’athlète explique la différence entre les championnats du monde et les jeux mondiaux, bien que les règles se ressemblent : les premiers, auxquels il a participé en juin en Allemagne, sont réservés au powerlifting. Les seconds sont l’équivalent de Jeux olympiques pour tous les sports qui ne peuvent pas concourir aux Jeux olympiques. « Au milieu de 6 000 athlètes originaires de 66 pays, ce que je souhaite, c’est faire connaître le Liban, toujours », a partagé sur les réseaux sociaux l’athlète qui s’entraîne à Barbell House, une salle de musculation beyrouthine spécialisée dans cette discipline sportive.

En juin, Étienne Chaer a remporté le titre de champion du monde de powerlifting des moins de 120 kg. Depuis Chemnitz, le Libanais a ainsi brillé dans la catégorie des moins de 120 kg, réalisant une flexion de jambes à 340 kg, un développé couché à 232,5 kg, ainsi qu’un « soulevé de terre » à 390 kg, pour un total soulevé de 962,5 kg. Malgré une blessure au dos et aux fessiers l’ayant empêché de faire des soulevés de terre lourds durant cinq mois, le Libanais est devenu le 14e athlète à décrocher son invitation pour les championnats de powerlifting de Sheffield, au Royaume-Uni, en janvier prochain.

Se rappelant des sacrifices consentis sur sa vie personnelle pour réussir sur le plan sportif, Étienne Chaer fait le parallèle entre les deux : « La préparation physique m’a mis à rude épreuve, tout comme la vie elle-même. Mais mes victoires sont ma plus grande preuve de réussite », dit-il. Pour les jeunes Libanais qui aimeraient suivre la même carrière, le Jbeiliote l’affirme : « Il faut être constant, faire de son mieux, se concentrer sur soi et avancer pas à pas. À la fin, on y arrive. »



