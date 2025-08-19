Le patron d’un club israélien de basketball fait polémique après la suppression d’un message pour les otages

Ofer Yannay, dirigeant du club israélien de basketball Hapoël Tel Aviv, a suscité dimanche la colère de ses supporters après avoir exigé la suppression d’une publication annonçant la participation de l’équipe aux manifestations nationales pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza et obtenir un accord pour la libération des otages détenus dans l'enclave.

Selon Jfeed, média américain spécialisé dans l’actualité israélienne et le monde juif, le club avait partagé sur le réseau social X son intention de se joindre « à la grève » et d’appeler « au retour immédiat de tous les otages dans leurs foyers ». Cette annonce aurait rapidement provoqué la réaction d’Ofer Yannay, qui a répondu : « Je n’approuve pas cela. Mauvaise décision, merci de supprimer. » La publication a été retirée peu après, ce qui a déclenché de vives critiques parmi les supporters.

Dimanche, des milliers d’Israéliens sont descendus dans la rue pour réclamer au gouvernement un cessez-le-feu à Gaza garantissant la libération des otages, des demandes rejetées par le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Le gouvernement affirme sa détermination à poursuivre son offensive à Gaza pour en finir avec le Hamas et prendre le contrôle sécuritaire de l’ensemble du territoire palestinien assiégé et affamé.

Suite à la suppression de la publication, l’Hapoël Tel Aviv a précisé sur X que « la question des otages n’est pas politique (...) c’est la vie, ce sont des personnes qui respirent, c’est la solidarité », ajoutant que le club « s’identifie aux otages et à leurs familles en ce jour difficile, et souhaite le retour rapide de chacun dans son foyer ». Ofer Yannay a également pris la parole sur X pour assurer qu’il soutenait les familles des otages et espérait « leur retour sain et rapide à la maison », un plaidoyer qui n’a cependant pas convaincu une large partie des supporters du club.

Parmi les 251 otages capturés lors de l’attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien en Israël le 7 octobre 2023, 49 restent détenus à Gaza, dont 27 sont décédés, selon l’armée israélienne. Après 22 mois de guerre, le Premier ministre est sous forte pression interne et internationale concernant le sort des otages et la nécessité de faire cesser les combats dans la bande de Gaza, dévastée et plongée dans une catastrophe humanitaire.

L’attaque du 7 octobre, qui a déclenché la guerre à Gaza, a entraîné la mort de 1 219 Israéliens, majoritairement des civils, selon un décompte de l’AFP basé sur des données officielles. L’opération israélienne à Gaza a déjà fait plus de 61 897 morts, principalement des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas, chiffres jugés fiables par l’ONU.