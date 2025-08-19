L’ONU déplore le triste record de travailleurs humanitaires tués en 2024, dont plus de la moitié à Gaza

À l'occasion de la journée mondiale de l'aide humanitaire, le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) a publié un triste record pour l'année 2024 : 383 travailleurs humanitaires ont été tués, un chiffre bien supérieur au précédent « record » de 2023, année au cours de laquelle 280 victimes dans ce domaine ont été déplorées. Ce chiffre « doit servir d’électrochoc pour protéger tous les civils dans les conflits et les crises et mettre fin à l’impunité », a écrit l'agence onusienne.

Elle souligne qu'en outre, 308 travailleurs humanitaires ont été blessés, 125 enlevés et 45 détenus au cours de la même année. La plupart des travailleurs humanitaires tués étaient des employés nationaux servant leurs propres communautés, « attaqués dans l’exercice de leur fonction ou même dans leurs foyers », précisent les Nations Unies, qui font également état de 308 travailleurs humanitaires blessés, 125 enlevés et 45 détenus au cours de cette même année 2024.

« La hausse de 31 % du nombre de travailleurs humanitaires tués par rapport à 2023 a été alimentée par les conflits incessants à Gaza (181 humanitaires tués) et au Soudan (60 victimes). La violence contre les humanitaires a augmenté dans 21 pays en 2024 par rapport à l’année précédente, les acteurs officiels étant les principaux responsables » précise l'OCHA.

Des chiffres provisoires de la base de donnée Aid Worker Security montrent qu'au 14 août, 265 travailleurs humanitaires ont déjà été tués depuis le début de l'année 2025. « Les huit premiers mois de 2025 ne montrent aucun signe d’inversion de cette tendance inquiétante », commente ainsi l'ONU.

Violation du droit humanitaire international

« Même une seule attaque contre un collègue humanitaire est une attaque contre nous tous et contre les personnes que nous servons », a déclaré Tom Fletcher, secrétaire général adjoint de l’ONU aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d’urgence. « Des attaques d’une telle ampleur, sans aucune responsabilité, constituent une accusation incriminante contre l’inaction et l’indifférence internationales » a-t-il dénoncé.

« En tant que communauté humanitaire, nous exigeons – encore une fois – que ceux qui détiennent le pouvoir et l’influence agissent pour l’humanité, protègent les civils et les travailleurs humanitaires et traduisent les auteurs en justice » a-t-il affirmé, dans des propos rapportés sur le site de l'OCHA.

La majorité du personnel humanitaire tué sont des employés locaux travaillant avec des ONG, des agences de l'ONU et le Comité international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. En novembre dernier, l'ONU avait souligné que la guerre à Gaza avait « fait grimper les chiffres, avec plus de 320 membres du personnel humanitaire tués depuis le 7 octobre 2023 » dans le monde. La plupart travaillaient pour l'agence pour les réfugiés palestiniens (Unrwa).

Les Nations unies rappellent que les « attaques contre les travailleurs, les biens et les opérations humanitaires constituent une violation du droit international humanitaire et compromettent les lignes de vie qui soutiennent des millions de personnes piégées dans les zones de guerre et de catastrophe ».

En mai 2024, le Conseil de sécurité de l’ONU avait adopté la résolution 2730, réaffirmant l’obligation pour les parties aux conflits et les États membres de protéger le personnel humanitaire et appelant à des enquêtes indépendantes sur les violations. « L’absence de responsabilisation demeure généralisée », déplore l'ONU mardi.

Parallèlement, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a annoncé avoir enregistré plus de 800 attaques visant des services de soins dans 16 territoires. Ces attaques ont tué plus de 1 100 professionnels médicaux et patients. « Chaque attaque inflige des préjudices durables, prive des communautés entières de soins vitaux quand ils en ont le plus besoin, met en danger ceux qui fournissent ces soins et affaiblit des systèmes de santé déjà à bout », a souligné l'OMS.

Le 19 août, la Journée mondiale de l'aide humanitaire marque le jour anniversaire de l'attentat jihadiste en 2003 contre le quartier général de l'ONU à Bagdad, qui avait coûté la vie à 22 employées des Nations Unies, dont son représentant spécial en Irak Sergio Vieira de Mello, et en avait blessé quelque 150 autres, précise l'AFP.