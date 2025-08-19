Place au goût des sages

«... L’atmosphère décadente et paroxystique de La Poursuite impitoyable vaudra au film de Penn des critiques assassines au moment de sa sortie. Il sera ensuite réhabilité puis considéré comme un classique des années 60. Les spectateurs américains n’étaient sans doute pas prêts à endurer un film aussi critique qui n’hésitait pas à dénoncer la lâcheté et la monstruosité d’une ville prospère avec une galerie de personnages irrécupérables et pourtant désespérément « normaux » .» Extrait de Olivier Père, Arte, 2020, au sujet du film The Chase d’Arthur Penn, 1966.

L’usure psychologique résulte d’abus non gérables. Dès l’enfance, l’empreinte des liens tisse la bienveillance du contact et des voix qui imprègne le chemin et le suivi de chacun. Ainsi, la vue propice des aînés et leurs interprétations représentent déjà des options à préserver. La dialogique est un précieux accompagnement qui va permettre au jeune d’exprimer ses préférences et d’explorer la différence sans devoir suivre le modèle parental. La règle à suivre selon la directive parentale conduit souvent à la gratification pour ceux qui cherchent à les imiter et rarement aux autres qui les contrarient.

L’opportunisme conduit l’individu à chercher la réussite selon les voies indiquées par un système de prévalences. Ainsi, les choix et les conduites ne s’articulent de façon délibérée et critique mais risquent plus largement d’incarner ce qui est prévu d’avance. Quand les normes composées sont largement initiées par d’autres personnes au cours d’une évolution, le présent correspond aux vues qui approuvent les niveaux d’adhérences. Cependant, éduquer pour soumettre le développement d’une pensée libre freine le sens de la cohérence et le libre arbitre est perçu comme rebelle au fait accompli. L’initiation, l’exploration et le développement des valeurs humaines civilisées et des ententes démocratiques nécessitent des rapports ouverts entrepris inconditionnellement. Lorsque l’humain est usé des contradictions, il s’inquiète davantage des étapes à découvrir et des conséquences à assumer son libre arbitre. Si l’avenir qui l’attend dépend aussi de promouvoir une robotique qui le copie, comment persister selon lui-même sans confusion. Les terrains intimes façonnés au gré de l’humilité et de la clarté valent bien mieux que des « personnages irrécupérables et pourtant désespérément « normaux » ». Laissons donc de la place autant à la lucidité de la jeunesse qu’au goût des sages. La puissance de l’autocritique et le pouvoir de la sensibilité humaine pourront enfin cohabiter !





Les textes publiés dans le cadre de la rubrique « Courrier » n’engagent que leurs auteurs. Dans cet espace, « L’Orient-Le Jour » offre à ses lecteurs l’opportunité d’exprimer leurs idées, leurs commentaires et leurs réflexions sur divers sujets, à condition que les propos ne soient ni diffamatoires, ni injurieux, ni racistes.