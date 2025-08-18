Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos

Trump redit qu'il veut organiser une réunion à trois avec Zelensky et Poutine « si tout se passe bien »


AFP / le 18 août 2025 à 21h02

Le président américain Donald Trump s'exprime lors d'une réunion avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale de la Maison Blanche à Washington, DC, le 18 août 2025. Photo AFP/MANDEL NGAN

Donald Trump a répété lundi que si sa rencontre à Washington avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky se passait bien, il organiserait une réunion à trois avec le président russe Vladimir Poutine afin de mettre un terme au conflit en Ukraine.

« Nous allons avoir une réunion. Je pense que si tout se passe bien aujourd'hui, nous aurons une réunion à trois et je pense qu'il y aura de bonnes chances de mettre fin à la guerre lorsque nous le ferons », a déclaré le président américain lors d'une rencontre avec son homologue ukrainien dans le Bureau ovale. 


Donald Trump a répété lundi que si sa rencontre à Washington avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky se passait bien, il organiserait une réunion à trois avec le président russe Vladimir Poutine afin de mettre un terme au conflit en Ukraine.

« Nous allons avoir une réunion. Je pense que si tout se passe bien aujourd'hui, nous aurons une réunion à trois et je pense qu'il y aura de bonnes chances de mettre fin à la guerre lorsque nous le ferons », a déclaré le président américain lors d'une rencontre avec son homologue ukrainien dans le Bureau ovale. 


Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés