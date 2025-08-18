Trump redit qu'il veut organiser une réunion à trois avec Zelensky et Poutine « si tout se passe bien »

Donald Trump a répété lundi que si sa rencontre à Washington avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky se passait bien, il organiserait une réunion à trois avec le président russe Vladimir Poutine afin de mettre un terme au conflit en Ukraine.

« Nous allons avoir une réunion. Je pense que si tout se passe bien aujourd'hui, nous aurons une réunion à trois et je pense qu'il y aura de bonnes chances de mettre fin à la guerre lorsque nous le ferons », a déclaré le président américain lors d'une rencontre avec son homologue ukrainien dans le Bureau ovale.



