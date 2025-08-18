Un groupe de pression appelle à une mission sous mandat de l'ONU à Gaza

L'Assemblée générale de l'ONU doit recevoir d'urgence un mandat pour déployer une force militaire dans la bande de Gaza afin d'y protéger les civils palestiniens, a réclamé lundi à Istanbul le Tribunal de Gaza, une assemblée réunissant juristes, intellectuels et personnalités de plusieurs pays.

L'objectif est de « donner à l'Assemblée générale des Nations unies le mandat pour organiser une intervention armée de protection à Gaza », a déclaré Richard Falk, professeur de droit émérite américain de 94 ans à la tête de ce groupe de pression créé à Londres en 2024, en exhortant les gouvernements du monde entier à agir « d'urgence ». Cette force aura notamment pour mission d'aider à « mettre fin au génocide » dans le territoire palestinien, a indiqué le Tribunal de Gaza, qui compte parmi ses membres la philosophe américaine Judith Butler, l'historien israélien Avi Shlaïm et l'ancien chef du parti travailliste britannique Jeremy Corbyn.

Selon M. Falk, ancien rapporteur de l'ONU pour les droits des Palestiniens, un tel déploiement pourrait être rendu possible par une disposition similaire à la résolution « Unis pour la paix » adoptée en 1950, pendant la guerre de Corée, pour contourner un veto soviétique. Cette force pourrait également être déployée au nom du principe de la « responsabilité de protéger », adopté en 2005 par les États membres de l'ONU pour prévenir tout génocide, crime de guerre, nettoyage ethnique ou crime contre l'humanité.

Le président français Emmanuel Macron avait appelé la semaine passée à une « mission de stabilisation sous mandat de l'ONU » pour « lutter contre le terrorisme, stabiliser Gaza, soutenir ses populations et mettre en place une gouvernance de paix et de stabilité ». L'idée d'une telle mission avait été avancée le 30 juillet lors d'une conférence à l'ONU qui avait abouti à une déclaration de 17 pays, dont le Qatar et l’Égypte.

L'offensive de représailles israélienne à l'attaque du Hamas sur le sol israélien du 7 octobre 2023 a fait plus de 62.000 morts dans la bande de Gaza, majoritairement des civils, selon les données du ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l'ONU. Elle a aussi provoqué un désastre humanitaire. Les accusations de génocide des Palestiniens par Israël se multiplient à travers le monde.