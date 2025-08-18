Menu
Plan sur une trêve à Gaza: l'Egypte dit que « la balle est dans le camp israélien »


AFP / le 18 août 2025 à 19h56

Des familles palestiniennes arrivent avec leurs effets personnels à Nuseirat, dans le centre de la bande de Gaza, le 18 août 2025, alors qu'elles fuient leurs maisons à Gaza-Ville pour se diriger vers le sud. Photo AFP/EYAD BABA

L'Egypte a affirmé lundi avoir soumis à Israël une nouvelle proposition de cessez-le-feu à Gaza, soulignant que « la balle est désormais dans le camp israélien ».

Les médiateurs égyptien et qatari « ont préparé cette proposition » sur la base d'un précédent plan américain, a déclaré le directeur des services de renseignement égyptiens Diaa Rashwan au média d'Etat Al-Qahera News. Ils l'ont « envoyée à Israël et la balle est désormais dans son camp », a-t-il ajouté.

Le mouvement islamiste palestinien Hamas a annoncé plus tôt avoir accepté cette proposition. 

