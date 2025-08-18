L'Iran avertit que la guerre avec Israël peut reprendre « à tout moment »

Le premier vice-président iranien, Mohammad Reza Aref, a averti lundi qu'une nouvelle guerre avec Israël pourrait éclater « à tout moment », plus de deux mois après un conflit meurtrier entre les deux pays ennemis.

Le 13 juin, Israël a lancé une attaque surprise contre le territoire iranien, où il a mené des centaines de frappes visant notamment des sites militaires et nucléaires, et tué des scientifiques liés au programme nucléaire iranien ainsi que des hauts gradés. L'Iran a riposté avec des tirs de missiles et de drones sur Israël et visé la plus importante base américaine du Moyen-Orient au Qatar. Les Etats-Unis qui ont aussi bombardé le 22 juin des sites nucléaires en Iran, ont annoncé une cessation des hostilités le 24 juin.

« Nous devons être prêts à tout moment à la confrontation. Aujourd'hui, nous ne sommes même pas dans une situation de cessez-le-feu, il y a plutôt une cessation des hostilités », a déclaré M. Aref.

L'Iran « prépare des plans pour le pire scénario », avait auparavant affirmé Yahya Rahim Safavi, conseiller militaire du guide suprême iranien Ali Khamenei, cité dimanche par le quotidien Shargh. « Il n'y a pas actuellement un véritable cessez-le-feu, nous sommes en phase de guerre, et celle-ci peut éclater à tout moment. Il n'existe aucun protocole, aucune réglementation, aucun accord entre nous et les Israéliens, ni entre nous et les Américains », avait-il relevé.

Depuis le cessez-le-feu, responsables et commandants militaires iraniens affirment que le pays est prêt à une nouvelle confrontation, sans pour autant chercher la guerre. Plus d'un millier de personnes ont été tuées en Iran durant le conflit de juin, selon les autorités iraniennes. Israël a pour sa part fait état de 28 morts.

Les puissances occidentales et Israël accusent l'Iran, qui dément, de chercher à se doter de l'arme nucléaire.