Aoun souligne l'importance de « préserver la présence chrétienne dans le Moyen-Orient arabe et de freiner l'émigration »

Lors d’une rencontre avec le patriarche Mar Awa III de l’Église assyrienne d’Orient, le président Joseph Aoun a souligné lundi « l’importance de préserver la présence chrétienne au Moyen-Orient arabe et de freiner l’émigration des chrétiens », a indiqué la présidence libanaise sur X.

M. Aoun a affirmé que les chrétiens constituent un « élément fondamental à la fois des sociétés arabes et islamiques ».

L’émigration des chrétiens d’Orient fait référence au départ long et continu des communautés chrétiennes du Moyen-Orient, notamment des pays comme l’Irak, la Syrie, le Liban, l’Égypte et la Palestine, en raison d’une combinaison d’instabilité politique, de violences confessionnelles, de difficultés économiques et de persécutions.