Israël révoque les visas des représentants australiens auprès de l'Autorité palestinienne

Israël a révoqué lundi les visas des représentants australiens auprès de l'Autorité palestinienne, affirmant que cette décision faisait suite à l'annonce par l'Australie de son intention de reconnaître un Etat palestinien.

Sur X, le ministre israélien des Affaires étrangères israélien Gidéon Saar a précisé que cette décision intervenait également après que Canberra a annulé le visa du député israélien d'extrême droite Simcha Rothman, élu du parti Sionisme religieux, qui devait effectuer une tournée de conférences en Australie.

"J'ai décidé de révoquer les visas des représentants australiens auprès de l'Autorité palestinienne", a écrit M. Saar, ajoutant que l'ambassadeur australien en Israël venait d'en être informé.

Israël occupe depuis 1967 la Cisjordanie, un territoire palestinien où est basée l'Autorité palestinienne dirigée par Mahmoud Abbas.

On ignorait dans l'immédiat le nombre de diplomates australiens concernés ou leur sort après la révocation de leur visa.

"J'ai également donné pour instruction à l'ambassade israélienne à Canberra d'examiner attentivement toute demande de visa officielle émanant de l'Australie pour entrer en Israël", a ajouté M. Saar.

Ces mesures, selon lui, "font suite à la décision de l'Australie de reconnaître un 'Etat palestinien' et à son refus injustifié d'accorder des visas à des personnalités israéliennes".

Emboîtant le pas à d'autres pays comme la France et le Canada, le Premier ministre australien Anthony Albanese a annoncé la semaine dernière que son pays avait l'intention de reconnaître un Etat palestinien lors de l’Assemblée générale de l'ONU en septembre.

Ces pays soutiennent la solution à deux Etats pour régler le conflit israélo-palestinien vieux de plusieurs décennies, et appelle Israël à cesser son offensive dévastatrice à Gaza lancée en riposte à l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas sur le sol israélien le 7 octobre 2023.

Israël, qui occupe également Jérusalem-Est depuis 1967, rejette la création d'un Etat palestinien et affirme vouloir poursuivre la guerre pour en finir avec le Hamas et prendre le contrôle sécuritaire de la bande de Gaza.

Dans ce contexte, une reconnaissance d'un Etat palestinien sera largement symbolique. Les Palestiniens ambitionnent d'établir un Etat sur les territoires de Cisjordanie et de Gaza avec comme capitale Jérusalem.

Après l'annulation du visa de Simcha Rothman, le ministre de l'Intérieur australien Tony Burke a déclaré que son pays n'autoriserait pas l'entrée de personnes venant "pour semer la division".

"Alors que l'antisémitisme fait rage en Australie, y compris par des actes de violence contre des Juifs et des institutions juives, le gouvernement australien choisit de l'alimenter par de fausses accusations", a dit M. Saar.

Pour le ministre israélien chargé de la Diaspora Amichaï Chikli, "le taux d’antisémitisme en Australie a atteint des sommets sans précédent en 2024 avec 2.062 incidents documentés selon un rapport de l'Executive Council of Australian Jewry".

