Les dirigeants européens se réuniront avec Zelensky avant d'aller à la Maison Blanche

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky se réunira avec les dirigeants européens présents à Washington avant son entrevue avec Donald Trump, a annoncé la Commission européenne lundi.

Il s'agit d'une « réunion préparatoire » qui se déroulera avant les rencontres avec le président américain à la Maison Blanche, a indiqué l'exécutif européen sur son agenda officiel.



