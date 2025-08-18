Menu
Les dirigeants européens se réuniront avec Zelensky avant d'aller à la Maison Blanche


AFP / le 18 août 2025 à 15h52

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky (à droite) et la présidente de la Commission européenne Ursula Von der Leyen quittent la salle à l'issue d'une conférence de presse conjointe à Bruxelles, le 17 août 2025. Photo AFP/SIMON WOHLFAHRT

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky se réunira avec les dirigeants européens présents à Washington avant son entrevue avec Donald Trump, a annoncé la Commission européenne lundi.

Il s'agit d'une « réunion préparatoire » qui se déroulera avant les rencontres avec le président américain à la Maison Blanche, a indiqué l'exécutif européen sur son agenda officiel.


