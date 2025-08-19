5%, 20%, rien du tout... Quels pourboires verse-t-on au Liban ?

« Le pourboire au Liban doit correspondre à entre 12 et 15 % de la facture. » Cette phrase attribuée par la LBCI à Tony Rami, président du syndicat des restaurants, cafés, boîtes de nuit et pâtisseries du Liban, début août, a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux. Non-obligatoire, le « bakchich » (donner en persan) est « une option », a-t-il clarifié à L'Orient-Le Jour. « Je n'ai pas dit que c'était imposé ou un devoir moral. En général, les Libanais laissent entre 12 et 15 %. » Après six ans de crise économique qui a vu une dévaluation de la livre libanaise de près de 98 % face au dollar, qu'en est-il vraiment sur le terrain ? L'OLJ fait le point.« On n'arrive pas à atteindre les 10 % cet été »Pour Abdelkarim Makki, responsable au restaurant cossu Assaha à Bourj el-Brajné, dans la banlieue sud de Beyrouth, la...
« Le pourboire au Liban doit correspondre à entre 12 et 15 % de la facture. » Cette phrase attribuée par la LBCI à Tony Rami, président du syndicat des restaurants, cafés, boîtes de nuit et pâtisseries du Liban, début août, a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux. Non-obligatoire, le « bakchich » (donner en persan) est « une option », a-t-il clarifié à L'Orient-Le Jour. « Je n'ai pas dit que c'était imposé ou un devoir moral. En général, les Libanais laissent entre 12 et 15 %. » Après six ans de crise économique qui a vu une dévaluation de la livre libanaise de près de 98 % face au dollar, qu'en est-il vraiment sur le terrain ? L'OLJ fait le point.« On n'arrive pas à atteindre les 10 % cet été »Pour Abdelkarim Makki, responsable au restaurant cossu Assaha à Bourj...
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.